Смольный покидает самый разносторонний вице-губернатор, отвечавший как за балет, так и за госбезопасность

Владимир Кириллов (слева) и Александр Колякин Фото: автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив / коллаж

За время своего правления Кириллов стал самым немедийным «культурным» вице-губернатором, запомнившись правда скандалом с присвоением имени Кадырова мосту в Красносельском районе и самым разнообразным набором полномочий, которые передавали ему в довесок — от природы до безопасности.

Вице-губернатор Владимир Кириллов в ближайшее время сменит на посту директора музея городской истории Александра Колякина, рассказали «Фонтанке» двое собеседников в городском правительстве. 74-летний Колякин, работавший в музее с 2006 года, написал заявление об отставке 14 января. Он был в числе самых высокооплачивыемых музейных менеджеров Петербурга - его средняя зарплата в 2019 году составила 463 тысячи рублей в месяц. «Этот музей с огромными бюджетами, работа спокойная, поэтому должность директора — это нечто вроде «золотого парашюта» для того, кого нужно отправить на почетную пенсию»,-считает один из собеседников «Фонтанки». Сам вице-губернатор Владимир Кириллов ответил на звонок «Фонтанки» днем, выслушав вопрос о перестановках в музее (тогда еще не появилось информации о его планируемом назначении) и сообщил, что находится в отпуске.



Владимир Кириллов пришел в Смольный в 2014 году, спустя два месяца после выборов, на которых горожане строем проголосовали за Георгия Полтавченко. На встрече с депутатами в Законодательном собрании он, кандидат в вице-губернаторы, будучи еще на тот момент главой Росприроднадзора, объяснял, что в Петербург решил вернуться из-за семьи, которая продолжает жить в городе на Неве: «Во время избирательной кампании я общался с Георгием Полтавченко, советовался, как мне быть, – я в Москве, семья здесь, и за 7 лет устаешь от поездок. Поэтому, когда он мне предложил работу в Смольном, я согласился». Правда затем добавил, что «не напрашивался на работу».

Предыдущие места работы Кириллова не были связаны с культурой, зато не редко оставляли за собой скандальный след. В 90-е он работал в Выборгском районе Ленинградской области. Его фамилию упоминали журналисты, писав про махинации с муниципальными квартирами. Тогда же появилась история о ввозе из Финляндии для Кириллова снегохода, якобы в обход таможенных правил (впоследствии, как писали журналисты, он все же оплатил пошлины). Его работу в Ленобласти вспоминали в «Гринписе»: организация протестовала против его назначения в Росприроднадзор, припоминая, что он, занимая должность главы администрации Выборгского района Ленинградской области, подписал документы о переводе земель лесного фонда в нелесные, под продажу.



В Смольный на пост культурного вице-губернатора Кириллов пришел, сменив Василия Кичеджи, любившего делиться своим мнением и делать громкие заявления. «После назначения в Законодательном собрании ему посоветовали: ведите себя потише, тогда будет все хорошо, видимо, он прислушался к совету»,-рассказал «Фонтанке» один из депутатов.

Пожалуй, единственной громкой историей, где Владимир Кириллов проявил себя публично, стало переименование моста в Красносельском районе в честь Ахмата Кадырова. Заставить проголосовать за такое наименование членов Топонимической комиссии пришлось тогда почти что силой. Но тех, кто потом противился и в качестве бунта заявлял о выходе из состава совещательного органа, Кириллов не жалел, говоря, что это ничего — в Смольном найдут новых экспертов. Депутаты хотели объявить вице-губернатору недоверие, но не собрали большинства, чтобы рассмотреть вопрос.

В 2019 году после победы Александра Беглова на выборах его полномочия продлили вместе со всеми заместителями, прошедшими выборный цикл с главой города, избавившегося от приставки «врио». Кандидатуру Кириллова поддержали 37 депутатов из пятидесяти. С критикой Кириллова тогда выступила парламентская оппозиция «Более незаметного вице-губернатора не найти. Мы не знаем вашей позиции, стратегии», – обратилась депутат от «Партии Роста» Оксана Дмитриева к Кириллову. На тот момент у Кириллова был достаточно странный набор полномочий. От ушедшего из Смольного вице-губернатора Александра Говорунова ему достался комитет по законности и правопорядку. «Меня вообще смущает эта должность – вице-губернатор по культуре и безопасности. Куратор культуры и безопасности – все равно что росгвардеец в балетной пачке. Это странно по меньшей мере»,-говорил ему тогда депутат Максим Резник. Его коллега Борис Вишневский ругал вице-губернатора за «незаконную цензуру плакатов на митингах»: протестующих тогда не пускали на площади с плакатами, на которых написаны имена Александра Беглова и Владимира Путина. Но Кириллов отвечал ему, что все органы власти лишь выполняют закон.



На должности вице-губернатора Кириллов в последние годы курировал также комитет по природопользованию, где традиционно считали сорванные контракты и ежились от интереса правоохранителей. Попытки следователей достучаться до чиновника по поводу миллионов на очистке Смоленки дали плоды лишь в конце ноября, когда до его ухода оставалось месяца полтора. Кириллов оставляет комитет в том же антураже, в котором принимал – во льдах тонут не убранные на зиму шаланды «Экостроя».

Впрочем, надо всем этим сияет одна победа, одержанная если не Кирилловым, то при нем: для региона закончена история ядовитого полигона Красный бор, который много лет поставлял «Фонтанке» сюжеты о недостроенном заводе, некондиционных картах, развалившихся дамбах, подозрительных выбросах и уголовных делах. Экологическую бомбу будет – и в плане расходов уже начал – разминировать федеральный центр. Этому предшествовали поездки в Москву губернатора Александра Беглова, но в мемуарах Кириллов имеет все основания написать, что с больной головы на здоровую эту проблему перевалили в его бытность профильным вице-губернатором.



Ксения Клочкова, Николай Кудин

«Фонтанка.ру»

