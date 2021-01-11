Фото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Флот ГУП «Экострой», который не ушел зимовать на базы в Горскую и Охту, вмерзает в лед Екатерингофки у Гутуевского моста. Как и два года назад, уже есть «утопленник».

Почти весь дноочистной флот «Экостроя» сейчас собран в Екатеринофке недалеко от Гутуевского моста у пожарного пирса Росморпорта. Судя по фото, сделанным в последние три дня, как минимум одна несамоходная шаланда уже пошла ко дну. В комитете по природопользованию подтвердили этот факт и сообщили, что «Экострой» приступил к «восстановлению ее плавучести».

Фото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Вторая часть эскадры, которая чистила Карповку, ранее стояла у Гренадерского моста. Сейчас там пусто, шаланды увели все туда же — в Екатерингофку.

«Фонтанка» писала о том, как шаланды и земснаряды из Смоленки и Карповки то ли не успели увести на базы предприятия в Охте и в Горской до ледостава, то ли не собирались изначально. В ответе комитета по природопользованию значилось: «Обязанность по перебазированию природоохранного флота до окончания производства работ отсутствует, а ее необходимость определяется подрядной организацией». Из этого можно сделать вывод, что «Экострой», подведомственный комитету, не счел необходимым перебазировать флот куда-то дальше Екатерингофки.

Между тем это не первый подобный случай. Перед зимой 2018/19 года шаланды «Экостроя», которые чистили ковш Смоленки, оставили прямо там, во льду. Эксперты предупреждали, чем это чревато, и в итоге несколько шаланд действительно к весне утонули, а точнее, легли на дно, благо неглубоко. Проверку по этому факту проводила природоохранная прокуратура, а комитет обещал починить поднятые НШ-58 к маю.



Это было одно из последних обещаний предыдущего руководства: вскоре после истории с утонувшими шаландами Александр Беглов освободил от должности председателя комитета по природопользованию Игоря Григорьева. На смену ему пришел Денис Беляев, однако скандалы — связанные опять же со Смоленкой — не закончились. В ходе дноочистки жители жаловались на мусор и масляные пятна в реке, а экономическая полиция проводила проверку в связи с пропавшими, по ее мнению, миллионами по контракту. Попытки следователей провести независимые промеры провалились, так как привлеченному эксперту просто не позволили это сделать.

