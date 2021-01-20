Беглов утвердил состав правительства с тремя новыми вице-губернаторами. Главному по цифровизации придется еще и отвечать за огороды

Александр Беглов подписал изменения в постановление «О формировании правительства Санкт-Петербурга». В него введены трое новых вице-губернаторов.



Документ опубликован 20 января, вступает в силу с 21-го числа. Согласно нему, в правительстве теперь значатся вице-губернаторы Сергей Дрегваль, Борис Пиотровский и Станислав Казарин. Утром все эти кандидатуры, предложенные губернатором, были утверждены в Законодательном собрании.



Одновременно Беглов перераспределил ряд полномочий внутри правительства. Комитет по информатизации и связи уходит из-под юрисдикции Валерия Пикалева и достается специальному «цифровому» вице-губернатору Казарину. Странным образом, ему же предстоит отвечать за управление по развитию садоводства и огородничества, которое раньше курировал Владимир Кириллов. Еще один комитет, бывший в сфере управления Кириллова – по природопользованию – отписали, как и предсказывала «Фонтанка», Николаю Бондаренко.

