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Беглов утвердил состав правительства с тремя новыми вице-губернаторами. Главному по цифровизации придется еще и отвечать за огороды

Александр Беглов подписал изменения в постановление «О формировании правительства Санкт-Петербурга». В него введены трое новых вице-губернаторов.

Документ опубликован 20 января, вступает в силу с 21-го числа. Согласно нему, в правительстве теперь значатся вице-губернаторы Сергей Дрегваль, Борис Пиотровский и Станислав Казарин. Утром все эти кандидатуры, предложенные губернатором, были утверждены в Законодательном собрании.

Одновременно Беглов перераспределил ряд полномочий внутри правительства. Комитет по информатизации и связи уходит из-под юрисдикции Валерия Пикалева и достается специальному «цифровому» вице-губернатору Казарину. Странным образом, ему же предстоит отвечать за управление по развитию садоводства и огородничества, которое раньше курировал Владимир Кириллов. Еще один комитет, бывший в сфере управления Кириллова – по природопользованию – отписали, как и предсказывала «Фонтанка», Николаю Бондаренко.

Борис Пиотровский будет отвечать за комитеты по культуре, а также по физической культуре и спорту. Сергей Дрегваль – за комитеты по энергетике и по тарифам.

«Фонтанка» рассказывала о том, как губернатор предложил кандидатуры Дрегваля и Пиотрвского на должности вице-губернаторов. Чуть позже последнее место в правительстве он предложил отдать Станиславу Казарину. Если ориентироваться на принятый летом закон, то ему придется оставить кресло главы комитета по информатизации и связи.

© Фонтанка.Ру

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