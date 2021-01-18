Цифровое здравоохранение Петербурга с Росатомом. Смольный определился с ответственным за дозвон в поликлиники

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Врачи должны лечить по стандартам, чиновники — принимать больше научно обоснованных решений, а граждане — иметь право вызвать врача с первого раза, причем девятью различными способами. На то, чтобы утвердить модель перехода к «цифровой зрелости», у Смольного есть 8 месяцев. Без помощников не обойтись: наставлять чиновников и врачей на путь клиентоцентричности и готовить к использованию больших данных и искусственного интеллекта будут Росатом, НМИЦ имени Алмазова и Политехнический университет.

Станислав Казарин, чью кандидатуру на должность вице-губернатора теперь должен утвердить ЗакС, руководит цифровизацией в Петербурге уже год, с тех пор как сменил во главе профильного комитета Дениса Чамару. До этого 9 лет занимал должность зампредседателя правительства Самарской области и одновременно — руководителя департамента информационных технологий и связи региона. В Смольном к тому времени уже был главный по информатизации и связи, эту сферу вместе с вопросами безопасности в должности вице-губернатора курирует Валерий Пикалев, глава администрации губернатора.

Казарин успел пару месяцев поработать в штатном режиме, а дальше — пандемия: удаленка, дистант в школах, закрытие МФЦ для личного приема (и, соответственно, отложенный спрос на их услуги), необходимость информатизации здравоохранения — это вышло на первый план, и во все это был вовлечен в первую очередь профильный комитет. Его представители начали фигурировать в многочисленных противоковидных конструкциях, которые в изобилии создавал Смольный. Так что две волны пандемии если не вознесли Казарина на новую должность, то ускорили процесс. Цифровой вице-губернатор — идея не исключительно петербургская. В сентябре 2020 года вице-премьер России Дмитрий Чернышенко выступил с предложением ввести должности замруководителей по цифровой трансформации во всех региональных органах исполнительной власти. Предложение поддержал Владимир Путин. До этого мысль о том, что нужно создать единую вертикаль «цифровых» чиновников, высказывал Дмитрий Медведев еще в 2018 году, когда был премьер-министром. Тогда в восьми министерствах, включая Минздрав и Минстрой, появились заместители по цифровизации. Задача кураторов информатизации — объединить опыт регионов и ведомств хотя бы отчасти, чтобы каждый раз не нанимать программистов и не писать коды с нуля.

Как замечают собеседники «Фонтанки», идея с назначением Казарина была озвучена в пятницу, после заседания Межведомственного координационного совета по противодействию COVID-19. «Задача [цифровой трансформации здравоохранения] достаточно емкая, а курирующий сейчас это направление вице-губернатор Валерий Пикалев не специалист в таких вопросах», — отметил один из собеседников. Другой добавил, что Казарин пользуется поддержкой топ-менеджмента «Ростелекома», и это еще одна причина его повышения. Сам без пяти минут вице-губернатор на звонок корреспондента не ответил. Как следует из презентации, которую рассматривал совет (есть в распоряжении «Фонтанки»), пандемия коронавируса стала не только испытанием для экономики, но и краш-тестом для системы управления. Как выяснилось, в Петербурге лекарствами обеспечиваются от 27 до 45% населения, дозвониться с первого раза для вызова врача или для записи на прививку можно не всегда. При этом сами чиновники страдают от переизбытка информации: в ежедневном докладе губернатору Александру Беглову содержится 23,3 тыс. цифр. Проблемой признали и отсутствие единого центра принятия решений. «Пора уходить от множества различных штабов», — цитирует пресс-служба Смольного слова губернатора на МКС. Как сообщала «Фонтанка», число коллегиальных органов управления к концу года приблизилось к 50.

В рамках пилота многоголовую гидру штабов сменит более компактный трехголовый дракон. Межведомственная группа под руководством медицинского вице-губернатора Олега Эргашева в партнерстве с НМИЦ им. В. А. Алмазова займется разработкой регламентов оказания медицинской помощи. Определят, на что имеет право рассчитывать пациент, в какие сроки будет оказана помощь и какого качества. Такие стандарты пропишут для каждого этапа — от обращения до реабилитации. С их помощью чиновники будут оценивать качество оказания услуг. Вторая рабочая группа, под руководством экономического вице-губернатора Евгения Елина, в партнерстве с Росатомом займется выстраиванием управленческих процессов. В качестве задач поставлена организация вакцинации 1 млн человек, проведение 70 тысяч ПЦР-тестов в сутки (так, чтобы любой обратившийся смог получить результат в течение 48 часов), а все нуждающиеся могли получить лекарственные препараты. Опыт таких усовершенствований уже есть. В рамках пилотного проекта специалисты Росатома помогли наладить взаимодействие поликлиник и лабораторий. За счет перестройки логистики и графиков работы, а также использования нового оборудования количество проводимых ПЦР-тестов выросло в 2,6 раза, отмечают в аппарате Евгения Елина. Сейчас пилотный проект масштабируется на другие поликлиники и лаборатории.

Для всего этого нужна пресловутая цифровая трансформация, и помощи ждут от НМИЦ им. В. А. Алмазова и Политехнического университета им. Петра Великого. Со стороны городских властей процесс возглавит как раз Станислав Казарин, для симметрии возведенный в ранг вице-губернатора. В числе приоритетных задач — автоматизировать сбор и обработку информации. Это позволит разгрузить комитет по здравоохранению от непрофильных задач по сбору и анализу информации. Губернатор должен получать не «мониторинг» со множеством ни о чем не говорящих цифр, а пригодную для принятия решений информацию. С большой долей вероятности это потребует создания новой единой информационной системы. Если все пойдет, как грезится Смольному, граждане смогут обратиться за медпомощью с первой попытки — причем девятью разными способами. Чиновники, в свою очередь, получат возможность следить за выполнением утвержденных стандартов на каждом этапе ее оказания. Если ЗакС утвердит кандидатуру Казарина на должность отраслевого вице-губернатора, то ему придется уйти из комитета: времена, когда глава органа исполнительной власти мог заседать в правительстве, закончились минувшим летом — в июне Беглов подписал закон, который удаляет «совместителей», последними были Олег Капитанов (комитет по межнациональным отношениям) и Евгений Григорьев (комитет по внешним связям). Согласно уставу Санкт-Петербурга, правительство состоит не более чем из 15 человек, включая губернатора; сейчас в нем 12, ЗакСу предстоит согласовать еще троих: помимо Казарина это еще «культурный» Борис Пиотровский и «энергетический» Сергей Дрегваль, предложенные Бегловым неделей ранее.

Кто возглавит комитет вместо Казарина, пока не ясно. Двое заместителей — Владимир Тумарев и Ольга Решетова — остались на своих должностях после смены руководства и ухода Дениса Чамары. Еще двое — Сергей Поляков и Игорь Никонов — получили назначения уже при Казарине, но контекст у них сугубо петербургский. Если пытаться гадать и ориентироваться на растущие расходы, то можно выделить Полякова, который пришел из комитета финансов, где возглавлял управление автоматизации и информатизации. Галина Бояркова, Ксения Клочкова, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»