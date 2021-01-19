Роспотребнадзор заявил о 100-процентной иммунологической эффективности вакцины «Эпиваккорона». Но этого пока мало

При этом Роспотребнадзор указывает, что эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. Данных о последней пока не указывают.

Пока количество добровольцев, по анализам которых судят об эффективности «Эпиваккороны», отмечает The Bell, небольшое — в первой фазе клинического исследования приняли участие 14 добровольцев (здоровые люди в возрасте от 18 до 60 лет), во второй — 86. Поэтому вполне вероятно, что у всех вакцинированных «Эпиваккороной» стали вырабатываться антитела к коронавирусу.

В пострегистрационных исследованиях приняли участие 3 тысячи человек (из них 750 человек получили плацебо) и 150 пожилых людей старше 60 лет, но их результат еще не опубликован.