Роспотребнадзор заявил о 100-процентной иммунологической эффективности вакцины «Эпиваккорона». Но этого пока мало

Противокоронавирусная вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», без учёта третьей фазы клинических исследований показывает 100-процентную иммунологическую эффективность, заявили 19 января в Роспотребнадзоре.
«По результатам первой-второй фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины "Эпиваккорона" составляет 100% (способность вакцины вызвать иммунологический ответ организма. — Прим. ред.)», — заявили в ведомстве.
При этом Роспотребнадзор указывает, что эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. Данных о последней пока не указывают.
Пока количество добровольцев, по анализам которых судят об эффективности «Эпиваккороны», отмечает The Bell, небольшое — в первой фазе клинического исследования приняли участие 14 добровольцев (здоровые люди в возрасте от 18 до 60 лет), во второй — 86. Поэтому вполне вероятно, что у всех вакцинированных «Эпиваккороной» стали вырабатываться антитела к коронавирусу.
В пострегистрационных исследованиях приняли участие 3 тысячи человек (из них 750 человек получили плацебо) и 150 пожилых людей старше 60 лет, но их результат еще не опубликован.