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Роспотребнадзор заявил о 100-процентной иммунологической эффективности вакцины «Эпиваккорона». Но этого пока мало

Противокоронавирусная вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», без учёта третьей фазы клинических исследований показывает 100-процентную иммунологическую эффективность, заявили 19 января в Роспотребнадзоре.

«По результатам первой-второй фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины "Эпиваккорона" составляет 100% (способность вакцины вызвать иммунологический ответ организма. — Прим. ред.)», — заявили в ведомстве.

При этом Роспотребнадзор указывает, что эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. Данных о последней пока не указывают.

Пока количество добровольцев, по анализам которых судят об эффективности «Эпиваккороны», отмечает The Bell, небольшое — в первой фазе клинического исследования приняли участие 14 добровольцев (здоровые люди в возрасте от 18 до 60 лет), во второй — 86. Поэтому вполне вероятно, что у всех вакцинированных «Эпиваккороной» стали вырабатываться антитела к коронавирусу.

В пострегистрационных исследованиях приняли участие 3 тысячи человек (из них 750 человек получили плацебо) и 150 пожилых людей старше 60 лет, но их результат еще не опубликован.

Центр «Вектор» 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина Центра «Вектор» получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины «Эпиваккорона» на 150 добровольцах старше 60 лет и 18 ноября — для испытаний на 3 тысячах добровольцев.

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Комментарии (2)

виктор эммануил
146.Кто больше.
kolpankolpan
Отвратная всюду лезущая мафия вот что такое этот Рпотребнадзор.
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