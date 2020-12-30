Концертный агент Зингер предстанет перед судом. Его обвиняют в обмане на десятки миллионов и в нападении на трамвай

Уголовное дело концертного агента Александра Зингера зарегистрировал Петроградский суд 30 декабря, о чем сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Импресарио вменяют мошенничество в особо крупном размере и хулиганство.
Обвинение полагает, что с декабря 2018 года по апрель 2019-го Зингер ввёл в заблуждение бизнесмена Константина Ходосовского, предложив ему инвестировать деньги в организацию концертов обществом Z-Concert. Предприниматель счёл дело выгодным и дал Зингеру 42 291 085 рублей, тот же распорядился ими по своему усмотрению.
Также, по материалам дела, Зингер обманул другого человека, пообещав ему забронировать места на концерт группы «Ленинград», который прошёл в период ПМЭФ. За это агент получил 3 392 000 рублей.
ООО «Альпенхаус» Зингер обещал организовать концерт Юрия Антонова за 2 600 000 рублей. Потерпевшему А. — выступление на корпоративном мероприятии Мота, Zivert, Александра Реввы, Насти Ивлеевой, Нурлана Сабурова, Алексея Щербакова за 12 571 000 рублей. И за 350 000 рублей Зингер обещал Л. выступление Сосо Павлиашвили.
Кроме того, 28 января 2020 года чуть за полночь Зингер, находясь у дома 25 по Кронверкскому проспекту, бросил камень в окно трамвая. Стекло разбилось, но импресарио остался не удовлетворен. Он залез на передний бампер трамвая и оторвал стеклоочиститель, причинив СПб ГУП «Горэлектротранс» ущерб на сумму 89 277 рублей 98 копеек.
Дело принято к производству.