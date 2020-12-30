Концертный агент Зингер предстанет перед судом. Его обвиняют в обмане на десятки миллионов и в нападении на трамвай

Обвинение полагает, что с декабря 2018 года по апрель 2019-го Зингер ввёл в заблуждение бизнесмена Константина Ходосовского, предложив ему инвестировать деньги в организацию концертов обществом Z-Concert. Предприниматель счёл дело выгодным и дал Зингеру 42 291 085 рублей, тот же распорядился ими по своему усмотрению.

Уголовное дело концертного агента Александра Зингера зарегистрировал Петроградский суд 30 декабря, о чем сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Импресарио вменяют мошенничество в особо крупном размере и хулиганство.

Также, по материалам дела, Зингер обманул другого человека, пообещав ему забронировать места на концерт группы «Ленинград», который прошёл в период ПМЭФ. За это агент получил 3 392 000 рублей.

ООО «Альпенхаус» Зингер обещал организовать концерт Юрия Антонова за 2 600 000 рублей. Потерпевшему А. — выступление на корпоративном мероприятии Мота, Zivert, Александра Реввы, Насти Ивлеевой, Нурлана Сабурова, Алексея Щербакова за 12 571 000 рублей. И за 350 000 рублей Зингер обещал Л. выступление Сосо Павлиашвили.

Кроме того, 28 января 2020 года чуть за полночь Зингер, находясь у дома 25 по Кронверкскому проспекту, бросил камень в окно трамвая. Стекло разбилось, но импресарио остался не удовлетворен. Он залез на передний бампер трамвая и оторвал стеклоочиститель, причинив СПб ГУП «Горэлектротранс» ущерб на сумму 89 277 рублей 98 копеек.

Дело принято к производству.