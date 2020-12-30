Голикова: В России умерли 116 тысяч человек с COVID-19, реальный ущерб от коронавируса ещё будет уточняться

В России за время пандемии от ковида умерли почти 71 тыс. человек, ещё у 45 тыс. пациентов с COVID-19 в заключении значится другая причина летального исхода. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила цифры по смертности от коронавируса в России и объяснила, почему данные Росстата серьёзно расходятся с информацией на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19 «Стопокоронавирус.рф». Ранее, 28 декабря, Голикова заявила, что смертность в России возросла на 13,8% за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост смертности от ковида и последствий от его влияния она оценила как 81%.

«В этих 81% 70 921 умерший — это умерший исключительно от ковида. Он официально подтверждён и не подвергается никакому сомнению, за исключением того, что в последние месяцы эта цифра может корректироваться, потому что каждый день приходят обновлённые данные патолого-анатомических вскрытий, — рассказала вице-премьер в интервью телеканалу «Россия 24» 30 декабря. — Ещё 45 109 — это смертность от других причин (не ковид), но во всех этих случаях у умершего был положительный тест на ковид. Это значит, что люди, как правило, страдали хроническими заболеваниями <...>. Мы учитываем эти 45 109 как смертность, на которую ковид повлиял». Также заместитель председателя правительства обратила внимание на ещё один момент, который не проявлялся на весенней волне пандемии. «Люди, которые болели ковидом в разной форме, выздоровели, но страдают хроническими заболеваниями, и, к сожалению, у них наблюдаются в том числе летальные исходы потом. Нам предстоит это оценить, но, по косвенным данным, разница между цифрой, которую я назвала (116 030 умерших от ковида и там, где тест был положительный), а также теми данными, что я привела (81%), — это возможное влияние ковида в тех или иных проявлениях как последствие», — отметила Голикова.