Голикова: Смертность в январе — ноябре 2020 года увеличилась почти на 14%, на ковид и его последствия приходится 81% прироста

Ситуация по показателям смертности в ноябре и декабре несколько хуже, чем в предыдущие периоды. Об этом 28 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга.

«Мы это связываем с осенне-зимним периодом, когда распространение инфекции усиливается, соединяясь с другими заболеваниями. По данным Росстата, смертность за январь — ноябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го увеличится на 13,8%», — сказала она.

Заместитель председателя правительства РФ также отметила, что на COVID-19 и его последствия приходится 81% прироста общей смертности.