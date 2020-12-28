Голикова: Смертность в январе — ноябре 2020 года увеличилась почти на 14%, на ковид и его последствия приходится 81% прироста

Ситуация по показателям смертности в ноябре и декабре несколько хуже, чем в предыдущие периоды. Об этом 28 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга.
«Мы это связываем с осенне-зимним периодом, когда распространение инфекции усиливается, соединяясь с другими заболеваниями. По данным Росстата, смертность за январь — ноябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го увеличится на 13,8%», — сказала она.
Заместитель председателя правительства РФ также отметила, что на COVID-19 и его последствия приходится 81% прироста общей смертности.
«Несмотря на то что мы видим, что более 81% прироста смертей приходится на ковид и ассоциированные с ним заболевания, все-таки смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний органов дыхания, нервной и эндокринной систем тоже подрастёт по итогам 2020 года, потому что граждане, страдающие ими, наиболее подвержены ковиду», — добавила она.
При этом Голикова дала понять, что цифры эти ещё не окончательные.
«Конечно, по итогам 2020 года <...> предстоит достаточно серьёзно проанализировать структуру общей смертности и понять, сколько реально смертей появилось в связи с пандемией и сколько летальных исходов связаны с обычным течением соответствующих заболеваний», — заявила вице-премьер.
После анализа, по словам Голиковой, будут приняты дополнительные решения по поддержке, развитию и определению приоритетов в системе здравоохранения.