В Петербурге начался новогодний локдаун. С 30 декабря закрылись рестораны, музеи, театры

30 декабря в Петербурге вступила в силу новая порция ковидных ограничений, утвержденных губернатором Александром Бегловым еще 2 февраля.



Так, с сегодняшнего дня до 3 января включительно вводится запрет на работу общепита. Рестораны, бары и кафе не смогут обслуживать клиентов внутри помещений: они будут работать на доставку, навынос и в формате «зимних кафе». Исключениями являются точки на АЗС, вокзалах и в аэропорту, а также столовые при предприятиях. Они смогут работать в обычном режиме.

С 30 декабря по 10 января прекращается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором. Также в эти даты останавливается доступ посетителей в Ленинградский зоопарк.