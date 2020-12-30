FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
73.66р90.21р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В Петербурге начался новогодний локдаун. С 30 декабря закрылись рестораны, музеи, театры

30 декабря в Петербурге вступила в силу новая порция ковидных ограничений, утвержденных губернатором Александром Бегловым еще 2 февраля.

Так, с сегодняшнего дня до 3 января включительно вводится запрет на работу общепита. Рестораны, бары и кафе не смогут обслуживать клиентов внутри помещений: они будут работать на доставку, навынос и в формате «зимних кафе». Исключениями являются точки на АЗС, вокзалах и в аэропорту, а также столовые при предприятиях. Они смогут работать в обычном режиме.

С 30 декабря по 10 января прекращается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором. Также в эти даты останавливается доступ посетителей в Ленинградский зоопарк.

С 30 декабря по 10 января запрещается проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором.

Более того, с сегодняшнего дня и до конца каникул нельзя перевозить пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.

При этом кинотеатры могут работать с условием заполняемости зала в 25%.

Подробнее о том, по каким правилам живет Петербург до 15 января, читайте в материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний