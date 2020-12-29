Путин вернул России систему вытрезвителей. Развозить загулявших будет полиция

Как следует из документов, опубликованных на официальном портале правовой информации, воссоздание вытрезвителей с возможностью взимать плату с угодивших туда людей будет находиться в полномочиях регионов. Организовывать медвытрезвители допустимо в том числе на принципах партнерства с частными организациями, однако правила работы таких спецучреждений и виды помощи, которую будут оказывать, утвердят на федеральном уровне.

Доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в медицинские, но и в специализированные организации разрешено полицейским. Как объяснял один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, возвращение полиции этих полномочий — мера в первую очередь гуманитарная и профилактическая, поскольку перебравшие спиртного нередко становятся жертвами преступников или замерзают на улице. Услуга будет небесплатной. По приблизительным оценкам, ночь в вытрезвителе может пойти по цене приличного хостела.

Оба закона вступают в силу с 1 января 2021 года. Нижняя палата парламента приняла их 22 декабря, через три дня их одобрил Совет Федерации. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что на тех, кто попал в вытрезвители, необходимо воздействовать в том числе морально: например, как в советское время уведомлять работодателя.