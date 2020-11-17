Как в приличном хостеле. За ночь в вытрезвителе придётся заплатить 1500 рублей

Глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко раскрыл примерные расценки за одну ночь в вытрезвителе, которые будут актуальны со следующего года.



«1500 рублей в среднем, учитывая сложившуюся практику. Конечно, решение будет приниматься регионом в каждом конкретном случае, многие субъекты изыскивают средства на содержание вытрезвителей в своих бюджетах», — приводит слова чиновника ТАСС.

Сам порядок оплаты за приведение очень нетрезвого гражданина в чувство будут устанавливать в правительстве.