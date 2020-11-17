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Как в приличном хостеле. За ночь в вытрезвителе придётся заплатить 1500 рублей

Глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко раскрыл примерные расценки за одну ночь в вытрезвителе, которые будут актуальны со следующего года.

«1500 рублей в среднем, учитывая сложившуюся практику. Конечно, решение будет приниматься регионом в каждом конкретном случае, многие субъекты изыскивают средства на содержание вытрезвителей в своих бюджетах», — приводит слова чиновника ТАСС.

Сам порядок оплаты за приведение очень нетрезвого гражданина в чувство будут устанавливать в правительстве.

Как сообщалось ранее, закон о воссоздании системы вытрезвителей в стране должен вступить в силу 1 января 2021 года — Госдума планирует принять его во втором и третьем чтении до конца текущего года.

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Комментарии (8)

yaprotiv
вот раздолье гвардейцам кардинала будет. Или треху на месте или 1500 утром в кассу, дубинкой по спине бесплатно. Приютили подогрели, обобрали, отогрели
pum//ka
Если человек перебрал и ползет домой в невменяемом состоянии - уж лучше пусть его протрезвят за 1500, чем такисты завезут и ограбят, или гопники с мигрантами по голове огреют. Ведь убивают, калечат, да и замерзнуть человек может.
Лучше пусть в вытрезвителе покукует.
Опять же меньше будет пьяных песен под окнами по ночам, алкашня попрячется наконец, а то ночь через ночь "ла скала" на лавочках у подъезда.
Pilat
-Папа,папа, а раз теперь за вытрезвитель нужно будет платить, ты будешь меньше пить?!
- Нет сынок, ты будешь меньше есть!
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