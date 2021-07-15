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Платные вытрезвители могут появиться уже осенью

Минюст в третьем квартале планирует закончить экспертизу документа, определяющего порядок работы коммерческих вытрезвителей. Это совместный приказ Минздрава, Минтруда и МВД. Первые такие заведения могут открыть в октябре.

Как пишут 15 июля «Известия», полномочия по открытию, как предполагается, получат региональные и муниципальные власти. Власти смогут на льготных условиях предоставить площади, а предприниматели, например частные клиники, — оказывать постояльцам платные услуги.

Минюст сейчас решает, какими будут эти вытрезвители: с медицинским кабинетом, туалетами, а также (как рекомендовано) душевыми и камерами хранения. Решаются вопросы со структурой, штатом сотрудников, параметрами освещённости и т. д. «Клиентов» будут «поставлять» полицейские патрули, при этом беременных женщин и подростков привозить нельзя.

1 января 2021 года вступили в силу два федеральных закона о медвытрезвителях. С начала года ведомства разрабатывали подзаконные акты для запуска механизма этого «нового-старого» института. Приказ Минздрава, Минтруда и МВД о правилах организации работы, предположительно, станет заключительным нормативным актом.

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Комментарии (2)

Vahmistroff
Бизнесу отдать, говорите? Пьяные бомжи как валялись на скамеечках, так и останутся валяться -- с них взять нечего. А слегка подвыпивший ботаник, попадется на выходе из метро и заплатит за ночь, проведенную в грязном бараке как за номер в 5-звездочной гостинице.
Ankor
В СССР при гос.вытпезвителях были случаи, когда ППС дежурили у ресторанов и одиноких выходящих ловили и отвозили в вытрезвители. Если будет коммерция в этом деле, то будет как с эвакуаторами, вместо обычного штрафа за не правильную парковку, утаскивают машину для заработка бизнесу.
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