Платные вытрезвители могут появиться уже осенью

Минюст в третьем квартале планирует закончить экспертизу документа, определяющего порядок работы коммерческих вытрезвителей. Это совместный приказ Минздрава, Минтруда и МВД. Первые такие заведения могут открыть в октябре.
Как пишут 15 июля «Известия», полномочия по открытию, как предполагается, получат региональные и муниципальные власти. Власти смогут на льготных условиях предоставить площади, а предприниматели, например частные клиники, — оказывать постояльцам платные услуги.
Минюст сейчас решает, какими будут эти вытрезвители: с медицинским кабинетом, туалетами, а также (как рекомендовано) душевыми и камерами хранения. Решаются вопросы со структурой, штатом сотрудников, параметрами освещённости и
1 января 2021 года вступили в силу два федеральных закона о медвытрезвителях. С начала года ведомства разрабатывали подзаконные акты для запуска механизма этого «нового-старого» института. Приказ Минздрава, Минтруда и МВД о правилах организации работы, предположительно, станет заключительным нормативным актом.