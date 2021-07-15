Платные вытрезвители могут появиться уже осенью

Минюст в третьем квартале планирует закончить экспертизу документа, определяющего порядок работы коммерческих вытрезвителей. Это совместный приказ Минздрава, Минтруда и МВД. Первые такие заведения могут открыть в октябре.



Как пишут 15 июля «Известия», полномочия по открытию, как предполагается, получат региональные и муниципальные власти. Власти смогут на льготных условиях предоставить площади, а предприниматели, например частные клиники, — оказывать постояльцам платные услуги.

