Онищенко о восстановлении вытрезвителей: Нужно будет вносить моральную ответственность, как в советское время

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко 22 декабря прокомментировал принятие закона о вытрезвителях в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Инициативу он поддержал и напомнил, что в год на человека в России приходится более 10 литров выпитого алкоголя. А каждую зиму замерзает до 10 тысяч человек в состоянии алкогольного опьянения. «Этих людей нужно находить, создавать им условия, чтобы они хотя бы не погибали», - подчеркнул Онищенко (цитата по РИА Новости). Он добавил, что попавшие в вытрезвитель должны нести за это ответственность. «Потом нужно будет вносить моральную ответственность, как в советское время, чтобы приходили уведомления на работу», — уточнил депутат Госдумы.
Нижняя палата российского парламента сегодня приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей в стране. Их собираются создавать на основе соглашений о муниципально-частном и государственно-частном партнерстве.