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Онищенко о восстановлении вытрезвителей: Нужно будет вносить моральную ответственность, как в советское время

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко 22 декабря прокомментировал принятие закона о вытрезвителях в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Инициативу он поддержал и напомнил, что в год на человека в России приходится более 10 литров выпитого алкоголя. А каждую зиму замерзает до 10 тысяч человек в состоянии алкогольного опьянения. «Этих людей нужно находить, создавать им условия, чтобы они хотя бы не погибали», - подчеркнул Онищенко (цитата по РИА Новости). Он добавил, что попавшие в вытрезвитель должны нести за это ответственность. «Потом нужно будет вносить моральную ответственность, как в советское время, чтобы приходили уведомления на работу», — уточнил депутат Госдумы.

Нижняя палата российского парламента сегодня приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей в стране. Их собираются создавать на основе соглашений о муниципально-частном и государственно-частном партнерстве.

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Комментарии (3)

USSR_forever
не надо сравнивать светлое советское время коммунизма с отвратительным мерзопакостным временем капитализма... у чиновников нет никакой моральной ответственности и совести, поэтому граждане отвечают взаимностью - какое Правительство, такое и население.
vic_5e4cd1938d1a8
Доска позора не помешала бы ... в формате видеороликов
local_
Товарищеский суд,общественное порицание,карикатура на Доску Позора,перенос отпуска на зимнее время.
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