FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -3
74.67р91.00р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
13
Печать

Систему вытрезвителей в России восстановят — Госдума приняла закон об этом

Государственная дума 22 декабря приняла закон о восстановлении в России системы вытрезвителей.

РИА Новости цитирует документ: «Предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам».

Правила деятельности таких спецорганизаций, в том числе конкретные виды помощи, будут утверждать Минздрав, Минтруд и МВД. Создавать их планируется как государственно-частные и муниципально-частные партнёрства.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

Swift_5e4d8a276f5e8
..... хоть что-то толковое сделали.
Коля Мойкин
На этот раз "Фонтанка" молодцы, сразу определили новость в раздел "Бизнес".
тат2007amg
Ну если на работу всяким полицайпрокурорам будут сообщать, то я не против..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний