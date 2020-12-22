Систему вытрезвителей в России восстановят — Госдума приняла закон об этом

Государственная дума 22 декабря приняла закон о восстановлении в России системы вытрезвителей.
РИА Новости цитирует документ: «Предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам».
Правила деятельности таких спецорганизаций, в том числе конкретные виды помощи, будут утверждать Минздрав, Минтруд и МВД. Создавать их планируется как государственно-частные и муниципально-частные партнёрства.