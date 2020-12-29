FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: +1
73.72р90.13р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Лиговский путепровод получил федеральный миллиард. Запустить движение в обе стороны планируют осенью 2021 года

Фото: пресс-служба СК «Орион плюс»

В 2020 году на реконструкцию Лиговского путепровода был получен 1 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом «Фонтанке» сообщили в компании «Орион плюс», которая является генподрядчиком проекта. Всего в этом году на Лиговский путепровод выделено 1,65 млрд рублей. В 2021 году предстоит выполнить работ на сумму 2,25 млрд рублей.

Как рассказал руководитель проекта по реконструкции Лиговского путепровода «Орион плюс» Леонид Скобло, полностью разобрана часть старого путепровода над железной дорогой и на 60% завершен демонтаж старого железобетонного моста над проспектом Народного Ополчения. Демонтаж завершится в январе, и к марту планируется начать сборку балок путепровода левого направления.

Ход работ на Лиговском путепроводе в ноябре и декабре 2020 года

видео пресс-службы СК «Орион плюс», монтаж Сергея Михайличенко

Напомним, что Лиговский путепровод по проекту состоит из двух одинаковых строений: правого — для проезда в Красное Село и левого — для движения в обратную сторону. Чтобы не перекрывать полностью движение, сначала построили правое направление, по которому в начале ноября запустили движение.

Параллельно демонтажу ведется подготовка к строительству второй части путепровода. Уже завершены все буровые работы под будущие опоры, забетонировано 40% ростверков. На стройплощадку уже завезены все необходимые металлоконструкции для будущего путепровода. В январе начнется их сборка — укрупнение, чтобы затем монтировать пролетные строения уже с помощью крупнотоннажного крана.

При этом продолжаются дорожные работы по расширению Таллинского шоссе — в течение января подрядчик планирует подойти непосредственно к путепроводу. Что касается расширения проспекта Маршала Жукова, то там потребовался перенос водопровода — в декабре его наконец переключили и теперь дорожники могут продолжить работу, а к апрелю также подойти к путепроводу.

Общая готовность проекта оценивается примерно в 47%. Завершить реконструкцию путепровода планируется к 30 октября 2021 года.

Фото: пресс-служба СК «Орион плюс»

Напомним, что ранее действовавший путепровод был построен в 1948–1950 годах Управлением строительства № 17 ГУШД МВД СССР и передан в 1971 году в эксплуатацию «Ленмостотресту» (ГУП «Мостотрест»). Он заменил ранее существовавший железнодорожный переезд. К моменту начала реконструкции его износ был оценен в 61,3%, а техническое состояние признано неудовлетворительным.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (1)

mynine
Путепровод в городе - это самый дорогой способ передвинуть автомобильную пробку на несколько сот метров.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний