Как рассказал руководитель проекта по реконструкции Лиговского путепровода «Орион плюс» Леонид Скобло, полностью разобрана часть старого путепровода над железной дорогой и на 60% завершен демонтаж старого железобетонного моста над проспектом Народного Ополчения. Демонтаж завершится в январе, и к марту планируется начать сборку балок путепровода левого направления.

В 2020 году на реконструкцию Лиговского путепровода был получен 1 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом «Фонтанке» сообщили в компании «Орион плюс», которая является генподрядчиком проекта. Всего в этом году на Лиговский путепровод выделено 1,65 млрд рублей. В 2021 году предстоит выполнить работ на сумму 2,25 млрд рублей.

Напомним, что Лиговский путепровод по проекту состоит из двух одинаковых строений: правого — для проезда в Красное Село и левого — для движения в обратную сторону. Чтобы не перекрывать полностью движение, сначала построили правое направление, по которому в начале ноября запустили движение.

Параллельно демонтажу ведется подготовка к строительству второй части путепровода. Уже завершены все буровые работы под будущие опоры, забетонировано 40% ростверков. На стройплощадку уже завезены все необходимые металлоконструкции для будущего путепровода. В январе начнется их сборка — укрупнение, чтобы затем монтировать пролетные строения уже с помощью крупнотоннажного крана.

При этом продолжаются дорожные работы по расширению Таллинского шоссе — в течение января подрядчик планирует подойти непосредственно к путепроводу. Что касается расширения проспекта Маршала Жукова, то там потребовался перенос водопровода — в декабре его наконец переключили и теперь дорожники могут продолжить работу, а к апрелю также подойти к путепроводу.