Работы по монтажу пролетного строения и его надвижке заняли больше месяца, мы покажем, как это происходило, в ускоренном режиме — за 45 секунд.

Как рассказали в СК «Орион плюс», которая является генеральным подрядчиком реконструкции, предварительно был демонтирован тротуар и перила существующего путепровода. Собирали новый мост на стапеле, для чего потребовался гусеничный кран грузоподъемностью 80 тонн и автокран грузоподъемностью 160 тонн. Надвижка и сборка проходила в 6 этапов, при этом движение автомобилей по существующему путепроводу не прекращалось.

Сейчас готовность Лиговского путепровода оценивается в 15%. Работы здесь возобновились в январе 2020 года после вынужденного полугодового перерыва, связанного со сложным финансовым положением компании «Пилон». Контракт с ним был расторгнут в октябре 2019 года, в декабре проведен новый конкурс, победителем которого стала СК «Орион плюс». Тогда объект был построен лишь на 8%. Общий объем финансирования по объекту составит 3,89 млрд рублей. Завершить работы в соответствии с госконтрактом необходимо к 31 октября 2021 года, т. е. чуть больше, чем через год. Несмотря на паузы в строительстве и смену подрядчика сдвигать сроки не стали.

Старый путепровод был построен в 1950-е годы вместо железнодорожного переезда — под ним находятся пути станции Лигово, и почти за 70 лет эксплуатации исчерпал свои резервы. Помимо его реконструкции, генподрядчику предстоит расширить Таллинское шоссе и проспект Маршала Жукова в местах стыковки, чтобы обеспечить удобный заезд и съезд без пробок.