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28.07.2020 13:47
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На Лиговский путепровод поставили первый пролет. Показываем, как это было

<br><br>автор фото: Сергей Михайличенко


автор фото: Сергей Михайличенко

В строительстве Лиговского путепровода завершен первый важный этап — надвижка первого пролетного строения. Завершить реконструкцию объекта должны в октябре 2021 года.

Работы по монтажу пролетного строения и его надвижке заняли больше месяца, мы покажем, как это происходило, в ускоренном режиме — за 45 секунд.

видео предоставлено СК «Орион плюс»

Как рассказали в СК «Орион плюс», которая является генеральным подрядчиком реконструкции, предварительно был демонтирован тротуар и перила существующего путепровода. Собирали новый мост на стапеле, для чего потребовался гусеничный кран грузоподъемностью 80 тонн и автокран грузоподъемностью 160 тонн. Надвижка и сборка проходила в 6 этапов, при этом движение автомобилей по существующему путепроводу не прекращалось.

Общий вес собранной конструкции — около 1130 тонн, а длина пролетного строения — около 312 метров. Металлоконструкции для пролетного строения изготовлены ООО «Стройметаллконструкции». Продукция этой компании применялась, в частности, при реконструкции Дворцового моста.

<br><br>автор фото: Сергей Михайличенко


автор фото: Сергей Михайличенко
<br>автор фото: Сергей Михайличенко<br>

автор фото: Сергей Михайличенко
<br><br>автор фото: Сергей Михайличенко


автор фото: Сергей Михайличенко
<br>автор фото: Сергей Михайличенко<br>

автор фото: Сергей Михайличенко
<br>автор фото: Сергей Михайличенко<br>

автор фото: Сергей Михайличенко
<br>автор фото: Сергей Михайличенко<br>

автор фото: Сергей Михайличенко
<br><br>автор фото: Сергей Михайличенко


автор фото: Сергей Михайличенко
<br>автор фото: Сергей Михайличенко<br>

автор фото: Сергей Михайличенко

Сейчас готовность Лиговского путепровода оценивается в 15%. Работы здесь возобновились в январе 2020 года после вынужденного полугодового перерыва, связанного со сложным финансовым положением компании «Пилон». Контракт с ним был расторгнут в октябре 2019 года, в декабре проведен новый конкурс, победителем которого стала СК «Орион плюс». Тогда объект был построен лишь на 8%. Общий объем финансирования по объекту составит 3,89 млрд рублей. Завершить работы в соответствии с госконтрактом необходимо к 31 октября 2021 года, т. е. чуть больше, чем через год. Несмотря на паузы в строительстве и смену подрядчика сдвигать сроки не стали.

Старый путепровод был построен в 1950-е годы вместо железнодорожного переезда — под ним находятся пути станции Лигово, и почти за 70 лет эксплуатации исчерпал свои резервы. Помимо его реконструкции, генподрядчику предстоит расширить Таллинское шоссе и проспект Маршала Жукова в местах стыковки, чтобы обеспечить удобный заезд и съезд без пробок.

Лиговский путепровод — часть федеральной трассы М-11 «Нарва», которая, в том числе, является связующим звеном для города с Красным Селом. Помимо Лиговского путепровода СК «Орион плюс» завершает реконструкцию Гореловского путепровода — там в конце июня открылось рабочее движение по построенной второй очереди, а 30 июля его планируется открыть полностью.

<br><br>автор фото: Сергей Михайличенко


автор фото: Сергей Михайличенко

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Комментарии (2)

staroverspb
Фъ зависла в прошлом десятилеттии)))
М-11 - это трасса Москава - СПб, а "Нарва" - это А180. Гуглить то пора научиться)))
"Дорога А180 «Нарва» (Таллинское шоссе) — автомобильная дорога федерального значения. До конца 2010 года носила учетный номер М11"
avtech
супер!
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