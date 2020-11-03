Фото: Сергей Михайличенко



В ночь с 3 на 4 ноября 2020 года автомобильное движение будет переключено на построенную первую очередь Лиговского путепровода. После этого начнется демонтаж старого путепровода и строительство второй очереди нового. Лиговский путепровод по проекту состоит из двух одинаковых строений: правого — для проезда в Красное Село и левого — для движения в обратную сторону. Чтобы не перекрывать полностью движение, сначала построили левое строение, по которому сейчас и пустят движение в обе стороны.

После того как движение переключат на построенный первый пролет, начнется демонтаж старого путепровода, а затем — строительство второй очереди — сейчас ведется подготовка строительных площадок, рассказали в компании-генподрядчике СК «Орион плюс».

Существующий путепровод был построен в 1948–1950 годах Управлением строительства № 17 ГУШД МВД СССР и передан в 1971 году в эксплуатацию «Ленмостотресту» (ГУП «Мостотрест»). Он заменил ранее существовавший железнодорожный переезд. К настоящему моменту его износ оценен в 61,3%, а техническое состояние признано неудовлетворительным.

Запуск движения по первой построенной очереди путепровода должен улучшить качество и безопасность движения автотранспорта, так как асфальт на существующем путепроводе находится в плохом состоянии, особенно на швах. Но поскольку строительство продолжается, определенные ограничения движения сохраняются, а значит, пока будут и пробки. Но через год, в октябре 2021 года, Лиговский путепровод будет завершен полностью, и тогда транспортная ситуация в районе путепровода должна улучшиться.

Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко

Длина самого путепровода 316 метров, он будет шестиполосным. Помимо самих пролетов необходимо построить 2,5 км автомобильных подходов — помимо реконструкции самого путепровода СК «Орион плюс» предстоит расширить Таллинское шоссе и проспект маршала Жукова в местах стыковки с новым переходом, чтобы въезд и заезд на него были удобными и не возникало пробок. Также здесь установят шумоизоляционное остекление, чтобы защитить жителей окрестных домов от шумного автотранспорта.

Напомним, что Лиговский путепровод, как и Гореловский, запущенный в июле 2020 года, достались компании «Орион плюс» после того, как компания «Пилон» не смогла завершить там работы и пришлось заново проводить конкурс. Работы здесь начались в январе 2020 года. Общая стоимость завершения проекта составляет 3,9 млрд рублей, из них 1,65 млрд должно быть потрачено в 2020 году. Причем 1 млрд рублей в 2020 году на завершение строительства объекта должен поступить из федерального бюджета — это часть из 18 млрд рублей федеральных субсидий, обещанных городу. Пока же увидеть, как полностью будет выглядеть готовый объект, можно на макете. СК «Орион плюс» представила его на выставке, посвященной Дню работника дорожного хозяйства в октябре. Макет изготовлен в масштабе 1:330 в соответствии с проектной документацией, поэтому в нем можно увидеть много мелких деталей будущего путепровода.

Фото: Сергей Михайличенко