В ночь с 30 на 31 июля в Красносельском районе Петербурга запустят полноценное движение по Гореловскому путепроводу. Сейчас проезд по нему открыт частично.



Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, ночью с четверга на пятницу в рамках завершения работ по реконструкции Гореловского путепровода движение на переправе запустят по всем шести полосам. Сейчас подрядчик СК «Орион плюс» выполняет финальные работы по благоустройству и окраске железобетонных опор.

30 июня движение по Гореловскому путепроводу было переключено на достроенную вторую очередь, а первую, по которой транспорт пускали до этого, закрыли для приведения в порядок перед полной сдачей объекта.