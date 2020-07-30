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30.07.2020 13:10
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Гореловский путепровод полностью откроют в ночь на пятницу

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

В ночь с 30 на 31 июля в Красносельском районе Петербурга запустят полноценное движение по Гореловскому путепроводу. Сейчас проезд по нему открыт частично.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, ночью с четверга на пятницу в рамках завершения работ по реконструкции Гореловского путепровода движение на переправе запустят по всем шести полосам. Сейчас подрядчик СК «Орион плюс» выполняет финальные работы по благоустройству и окраске железобетонных опор.

30 июня движение по Гореловскому путепроводу было переключено на достроенную вторую очередь, а первую, по которой транспорт пускали до этого, закрыли для приведения в порядок перед полной сдачей объекта.

Гореловский путепровод, являющийся частью и федеральной трассы «М-11 Нарва», был построен в 1949 году. Реконструировать его было решено в 2012 году. Работы должны были сдать еще осенью 2019 года, но из-за банкротства компании «Пилон» их приостановили. На тот момент путепровод был готов на 60 %, успели построить первую очередь, по которой в августе 2018 года пустили движение. В декабре 2019 года город выбрал подрядчика для завершения работ, и в январе 2020 года работы возобновились.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (4)

Zmeika
да, Фонтанка! Расскажите, пожалуйста, когда запустят хотя бы первую очередь Лиговского! И зачем там в июле снимали уже поставленные ранее пролеты моста) Ждём!!!
Агроном аэродрома
Т.е., после дождичка в четверЬг? Как обещали, молодцы, достойны премирования (я про рукойводящий состав).
Piter Pen
А Лиговский когда доделают??
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