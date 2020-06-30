С 30 июня движение в обе стороны по Гореловскому путепроводу переключено на вторую очередь. Подрядчик — СК «Орион плюс» — завершил ее строительство. Первая очередь, по которой осуществлялось движение до этого, временно закрыта — ее приведут в порядок перед запуском объекта в полном объеме. Он намечен на 30 июля.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

До переключения движения вторая очередь Гореловского путепровода прошла испытания груженым транспортом. Вице-губернатор Максим Соколов на открытии движения по второй очереди путепровода отметил, что уже много лет это место является одной из самых болевых точек.

— Все, кто живет и работает в Красном Селе, имеет дачи в направлении Нарвы, прекрасно знают, какие пробки здесь скапливаются не только по выходным дням, но и в часы пик, — отметил Соколов. — Гореловский путепровод был одним из таких мест. Сегодня мы открываем рабочее движение на правой половине путепровода, чтобы завершить в полном объеме работы и через месяц открыть этот объект в шестиполосном варианте уже к 1 августа.

— Сегодня мы переключаем движение на Гореловском путепроводе, а уже через месяц участок дороги длиной 500 метров будет полностью открыт, — говорит генеральный директор СК «Орион плюс» Алексей Вихарев, — за 6 месяцев мы довели общую строительную готовность объекта до 90%. Полностью завершены работы по электроснабжению, переустройству инженерных коммуникаций, ливневой канализации. Гореловский путепровод — важная часть Таллинского шоссе и федеральной трассы «М-11 Нарва» — находится в Красносельском районе Петербурга. Решение о его реконструкции было принято в 2012 году — путепровод достаточно «пожилой», построен в 1949 году. По первоначальному плану его должны были сдать еще осенью 2019 года, но из-за банкротства компании «Пилон» работы были остановлены. К этому времени путепровод был готов на 60% — была построена трехполосная первая очередь, по ней в августе 2018 года пустили движение автотранспорта, а старый путепровод был демонтирован. Но вторую очередь — аналогичные три полосы — достроить «Пилон» не смог. Город провел новый конкурс в декабре 2019 года и выбрал подрядчика для завершения работ.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Работы возобновились в январе 2020 года, к концу июня закончилось строительство второй очереди, на которую сейчас и переключено движение. Первую очередь временно закроют для того, чтобы завершить ряд работ — в частности, необходимо покрасить конструкции первой очереди, завершить устройство тротуаров, установить опоры освещения, шумозащитные экраны и барьерное ограждение, выполнить благоустройство и озеленение территории. Сейчас в СК «Орион плюс» оценивают общую готовность объекта в 90%.

Общая стоимость строительства с учетом первой очереди составила почти 1 млрд рублей, из них на завершение строительства по контракту с СК «Орион плюс» из бюджета выделяется 415,9 млн рублей. Шестиполосная дорога сможет выдержать достаточно объемный трафик — более 40 тыс. автомобилей в сутки. Это обеспечит как потребности в автомобильном движения между Красным Селом и основной территорией Санкт-Петербурга, так и выход на федеральную трассу «Нарва» для транзитного движения.

Фото: Александра Сидоркина/«Фонтанка.ру»

По словам Максима Соколова, завершение Гореловского путепровода даст выход на завершающую часть строительства обхода Красного Села — это тоже долгострой, который был начат еще в 2015 году, но по объективным причинам, связанным с нерешенностью земельных вопросов, освобождением земельных участков, до сих пор еще находится в стадии строительства. Реализация этого объекта вкупе с завершением строительства Лиговского путепровода позволит создать достаточно скоростную по городским меркам, непрерывную транспортную связь, которая на долгое время решит проблему движения между Красным Селом и основной территорией Петербурга.



Лиговский путепровод — второй объект, который достраивает «Орион плюс» в этом направлении. По словам Алексея Вихарева, его строительная готовность составляет 20%. «Мы находимся в графике, в начале июля завершаем надвижку основного пролетного строения», — отметил он. Стоимость госконтракта по Лиговскому путепроводу составляет 3,89 млрд рублей. Завершить его должны осенью 2021 года.