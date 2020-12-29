Паспорт вакцинированного от коронавируса можно будет получить уже в январе

Глава Минздрава рассказал о выдаче специальных документов для тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19.
«Мы планируем, что в январе на сайте Госуслуг будет доступна доступность, в том числе, получить паспорт вакцинированного», — заявил 29 декабря Михаила Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По его словам, процедура будет понятной. Для получения паспорта необходимо будет зайти в свой личный кабинет на сайте.
Мурашко также подчеркнул, что люди из групп риска сейчас могут получить доступ к препарату. Министр заверил, что вакцинация идет по графику, а количество пунктов увеличивается.
В России разрабатывается 26 вариантов вакцины от COVID-19, две из которых уже зарегистрированы. 11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V». 14 октября глава государства сообщил, что в стране зарегистрировали уже второй препарат «ЭпиВакКорона». В начале декабря Владимир Путин призвал начать массовую вакцинацию граждан. Сам президент пока не прошел вакцинацию. Во время пресс-конференции он объяснил это тем, что поступающие в гражданский оборот вакцины «предусмотрены для граждан в определённой возрастной зоне».