Паспорт вакцинированного от коронавируса можно будет получить уже в январе

Глава Минздрава рассказал о выдаче специальных документов для тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19.



«Мы планируем, что в январе на сайте Госуслуг будет доступна доступность, в том числе, получить паспорт вакцинированного», — заявил 29 декабря Михаила Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По его словам, процедура будет понятной. Для получения паспорта необходимо будет зайти в свой личный кабинет на сайте.

Мурашко также подчеркнул, что люди из групп риска сейчас могут получить доступ к препарату. Министр заверил, что вакцинация идет по графику, а количество пунктов увеличивается.