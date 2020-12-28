Исаакиевский собор закроется до 10 января, рождественских служб не будет

В Исаакиевском соборе не будут проводиться рождественские богослужения 6 и 7 января, сам музейный комплекс не будет работать все новогодние праздники. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе учреждения 28 декабря.

«С 30.12.2020 по 10.01.2021 допуск физических лиц на музейные объекты Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» приостановлен. Соответственно, это же распространяется на Спас-на-Крови и часовню-музей на наб. канала Грибоедова, д. 2а», - сообщил пресс-секретарь Игорь Стахеев, сославшись на постановление правительства Санкт-Петербурга № 1027 от 2 декабря 2020 года.