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Исаакиевский собор закроется до 10 января, рождественских служб не будет

В Исаакиевском соборе не будут проводиться рождественские богослужения 6 и 7 января, сам музейный комплекс не будет работать все новогодние праздники. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе учреждения 28 декабря.

«С 30.12.2020 по 10.01.2021 допуск физических лиц на музейные объекты Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» приостановлен. Соответственно, это же распространяется на Спас-на-Крови и часовню-музей на наб. канала Грибоедова, д. 2а», - сообщил пресс-секретарь Игорь Стахеев, сославшись на постановление правительства Санкт-Петербурга № 1027 от 2 декабря 2020 года.

Богослужения и работа музейных объектов возобновятся с 11 января.

В Петербурге нет ограничений на богослужения и работу храмов, службы в Исаакиевском соборе являются исключением, потому что юридически он и другие объекты комплекса (Спас-на-Крови и часовня) закреплены за музеем, а музеи, согласно постановлению, попадают под ограничения.

В Петербурге с 30 декабря до 10 января закрываются музеи, театры, запрещаются автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях численностью более 50 человек. С 25 декабря до 10 января рестораны будут работать только до 7 вечера, а с 30 декабря до 3 января они закрыты. Поблажку сделали в виде «зимних кафе». Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин отмечал, что сокращение числа участников публичных мероприятий до 50 касается и богослужений, и городская администрация ожидает от РПЦ соответствующего постановления. Однако РПЦ пока его не выпустила.

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Комментарии (2)

RobRoy
Вот скрепоносец макаров разозлится.
Brevnault
Вот те здрасьте! Батюшки уже закупили свечки, календарики с распятием и прочий реквизит рождественский. И тут такая подстава. Гореть вам в аду!
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