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В РПЦ сочли «неуместным» ограничивать число людей на богослужениях в Петербурге

Ограничения числа людей, которые могут принять участие в богослужениях в Петербурге, не соответствуют эпидемиологической обстановке, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«Сейчас другая эпидемическая обстановка, чем весной, когда система здравоохранения была не готова к эпидемии. Принятые меры и весной вызвали смущение и сомнение многих прихожан, а сейчас и вовсе несоразмерны и неуместны», — заявил РИА Новости епископ Савва.

В Петербурге с 30 декабря до 10 января закрываются музеи, театры, запрещаются автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях численностью более 50 человек. С 25 декабря до 10 января рестораны будут работать только до 7 вечера, а с 30 декабря до 3 января они закрыты. Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин отмечал, что сокращение числа участников публичных мероприятий до 50 касается и богослужений, и городская администрация ожидает от РПЦ соответствующего постановления.

Ранее заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявлял РИА Новости, что представители РПЦ встретят праздник Рождества Христова 7 января в любой эпидемиологической обстановке. В ноябре председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что храмы не могут закрыть, пока не введён режим ЧС.

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Комментарии (28)

Тень Отца
церковники пытаются в медицину? лол
какие-же лицемеры
nikvah
Когда же комменты в отношении Церкви выйдут за пределы потребительско-скидочного мышления... Неужели не хочется свежего воздуха...
shushu
По идее им надо ставить стулья внутри на определенном расстоянии и заполнять храм на 25%. Это ведь общественное мероприятие
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