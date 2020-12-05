В РПЦ сочли «неуместным» ограничивать число людей на богослужениях в Петербурге

Ограничения числа людей, которые могут принять участие в богослужениях в Петербурге, не соответствуют эпидемиологической обстановке, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«Сейчас другая эпидемическая обстановка, чем весной, когда система здравоохранения была не готова к эпидемии. Принятые меры и весной вызвали смущение и сомнение многих прихожан, а сейчас и вовсе несоразмерны и неуместны», — заявил РИА Новости епископ Савва.

В Петербурге с 30 декабря до 10 января закрываются музеи, театры, запрещаются автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях численностью более 50 человек. С 25 декабря до 10 января рестораны будут работать только до 7 вечера, а с 30 декабря до 3 января они закрыты. Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин отмечал, что сокращение числа участников публичных мероприятий до 50 касается и богослужений, и городская администрация ожидает от РПЦ соответствующего постановления.