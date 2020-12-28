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Перфоманс болельщиков «Зенита» вошел в топ-10 фанатских шоу в мире

Авторитетный YouTube-канал Ultras World подвел итоги года для фанатов со всего мира. Перфоманс болельщиков петербургского «Зенита» занял седьмое место в соответсвующем рейтинге.

Речь идет о шоу, которое фанатский вираж устроил 26 июня на матче 24-го тура чемпионата России по футболу против самарских «Крыльев Советов» (2:1): нарисованный коронавирус в руках у человека в противогазе превращается в футбольный мяч.

Лидерами рейтинга стали фанаты мексиканского ФАРа. Также в топ-10 вошли болельщики «Хайдука» (Хорватия), «Ариса» (Греция), «Раджа» (Марокко), «Боруссия» (Германия, Дортмунд), «Црвена Звезда» (Сербия), «Легия» (Польша), «Ференцварош» (Венгрия) и «Аустрия» (Австрия, Зальцбург).

Напомним, что в аналогичном рейтинге прошлого года петербуржцы заняли третье место.

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