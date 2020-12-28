Авторитетный YouTube-канал Ultras World подвел итоги года для фанатов со всего мира. Перфоманс болельщиков петербургского «Зенита» занял седьмое место в соответсвующем рейтинге.
Речь идет о шоу, которое фанатский вираж устроил 26 июня на матче 24-го тура чемпионата России по футболу против самарских «Крыльев Советов» (2:1): нарисованный коронавирус в руках у человека в противогазе превращается в футбольный мяч.
Лидерами рейтинга стали фанаты мексиканского ФАРа. Также в топ-10 вошли болельщики «Хайдука» (Хорватия), «Ариса» (Греция), «Раджа» (Марокко), «Боруссия» (Германия, Дортмунд), «Црвена Звезда» (Сербия), «Легия» (Польша), «Ференцварош» (Венгрия) и «Аустрия» (Австрия, Зальцбург).
Напомним, что в аналогичном рейтинге прошлого года петербуржцы заняли третье место.