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В центре Петербурга свадебный лимузин собрал пробку по сценарию Ларса фон Триера

Свою лепту в вечерние пробки в Петербурге внёс Cadillac Escalade, застрявший в Адмиралтейском районе 28 декабря. Глядя на неприятности лимузина, поклонники датского режиссёра вспомнили «Меланхолию» и свадьбу перед концом света.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, плотно оказалось у 2-го Зимнего моста около шести часов вечера. Белый лимузин пытался вывернуть на набережную реки Мойки так, что не обошлось без вмешательства дорожной полиции.

Фото: читательница «Фонтанки» Алина
Фото: читательница «Фонтанки» Алина
Фото: читательница «Фонтанки» Алина

«Затор по одной набережной (к Миллионной) и по другой (по Мойке), — предупредили читатели. — Повторяет сюжет фильма Ларса фон Триера «Меланхолия»: с этого всё начинается, а заканчивается апокалипсисом».

Белый Cadillac Escalade года числится за 59-летней жительницей Петербурга, её телефон — один из номеров компании «Империя лимузинов». В фирме подтвердили, что среди их автопарка есть внедорожник с таким номером.

Аномальные пробки в Петербурге наблюдались сегодня уже с обеда. В начале шестого часа вечера они достигли 8 баллов, что несколько больше, чем обычно бывает в такое время в понедельник.

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Комментарии (3)

Peshekhod
Такой тарантас на горбатом мосту может и на брюхо сесть.
Silli-Billi
Надо тупо запретить движение авто длиннее 7,5 метров в центре - и проблем не будет
264741601
Мы пропустили новость, когда Центральный район Санкт-Петербурга превратился в Адмиралтейский?
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