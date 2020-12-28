Свою лепту в вечерние пробки в Петербурге внёс Cadillac Escalade, застрявший в Адмиралтейском районе 28 декабря. Глядя на неприятности лимузина, поклонники датского режиссёра вспомнили «Меланхолию» и свадьбу перед концом света.
Как сообщили «Фонтанке» читатели, плотно оказалось у 2-го Зимнего моста около шести часов вечера. Белый лимузин пытался вывернуть на набережную реки Мойки так, что не обошлось без вмешательства дорожной полиции.
«Затор по одной набережной (к Миллионной) и по другой (по Мойке), — предупредили читатели. — Повторяет сюжет фильма Ларса фон Триера «Меланхолия»: с этого всё начинается, а заканчивается апокалипсисом».
Белый Cadillac Escalade года числится за 59-летней жительницей Петербурга, её телефон — один из номеров компании «Империя лимузинов». В фирме подтвердили, что среди их автопарка есть внедорожник с таким номером.
Аномальные пробки в Петербурге наблюдались сегодня уже с обеда. В начале шестого часа вечера они достигли 8 баллов, что несколько больше, чем обычно бывает в такое время в понедельник.