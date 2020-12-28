Число умерших в России от коронавируса в ноябре выросло на 56%, в Петербурге — на 59%. Это новый рекорд

В ноябре 2020 года в России умерли 219 872 человека. Это на 55,6% больше, чем в аналогичном месяце 2019-го, следует из данных Росстата, опубликованных 28 декабря.

С ковидом и подозрением на него из жизни ушли 35 645 тыс. человек, тогда как в октябре — 24 333 (+46%).

Коронавирус стал основной причиной летального исхода в 19 626 случаях, ещё в 3 984 для подтверждения этого требуются дополнительные исследования на наличие вируса. В этой группе показатель вырос в сравнении с предыдущим месяцем на 56%, это новый рекорд. В Петербурге от COVID-19 умерли в ноябре 1822 человека — на 59% больше, чем в октябре.