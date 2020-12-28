FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -4
73.69р89.87р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Число умерших в России от коронавируса в ноябре выросло на 56%, в Петербурге — на 59%. Это новый рекорд

В ноябре 2020 года в России умерли 219 872 человека. Это на 55,6% больше, чем в аналогичном месяце 2019-го, следует из данных Росстата, опубликованных 28 декабря.

С ковидом и подозрением на него из жизни ушли 35 645 тыс. человек, тогда как в октябре — 24 333 (+46%).

Коронавирус стал основной причиной летального исхода в 19 626 случаях, ещё в 3 984 для подтверждения этого требуются дополнительные исследования на наличие вируса. В этой группе показатель вырос в сравнении с предыдущим месяцем на 56%, это новый рекорд. В Петербурге от COVID-19 умерли в ноябре 1822 человека — на 59% больше, чем в октябре.

Как сопутствующее заболевание, вызвавшее осложнение иных болезней, ковид фигурирует в 2 178 случаях, а как сопутствующее, но существенно не повлиявшее на уход из жизни — в 9 857. В данной группе тоже рост — плюс 30%. По Петербургу показатель составил 96 и 386, соответственно, тогда как в октябре было 107 и 346.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний