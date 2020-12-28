Азербайджан заявил о нападении вооруженной группировки в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в результате нападения вооруженной группировки в Карабахе.
«Незаконная армянская вооруженная группировка или оставшийся на территории отряд из шести остатков армянских Вооруженных сил совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района», — сообщается 28 декабря на сайте военного ведомства республики.
Во время нападения погиб азербайджанский военнослужащий, еще один солдат получил ранения. Азербайджанские военные отчитались об уничтожении всех членов вооруженной группировки.
«Если подобный случай повторится, Азербайджанская армия примет решительные меры», — предупредили в Минобороны Азербайджана.
В ноябре президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем Газахский, Кельбаджарский и Лачинский районы Карабаха переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего регион с Арменией, размещаются российские миротворцы.