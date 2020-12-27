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На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 9:37 мск в районе города Элязыг на востоке Турции. Об этом 27 декабря сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Как сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, по предварительным данным, пострадавших и разрушений в зоне землетрясения нет, пишет РИА Новости.

Оценка возможного ущерба продолжается.

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