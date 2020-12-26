Подлодку «Леопард» сделают тише и оснастят новым оружием

Главком рассказал, что подлодку вывели из эллинга центра судоремонта «Звездочка» в Северодвинске. Завершение ремонта и модернизации пройдет на плаву у стенки достроечной набережной предприятия.

«К моменту вывода из эллинга силами «Звёздочки» и контрагентов проведена замена радиоэлектронного вооружения, систем управления, связи, навигации, гидроакустики, БИУС», — добавил Евменов.

Многоцелевая атомная подводная лодка «Леопард», спроектированная в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения «Малахит», была заложена на стапеле «Северного машиностроительного предприятия» (сейчас — завод «Севмаш») 26 октября 1988 года, спущена на воду 28 июня и 30 декабря 1992 года вступила в строй.



Большие АПЛ проекта 971 предназначены для борьбы с подводными лодками, корабельными группировками и нанесения ударов по наземным объектам противника. В Северодвинске в 80-х и 90-х годах была построена так называемая «Звериная серия» — корабли «Барс», «Пантера», «Леопард», «Гепард», «Вепрь», «Тигр» и «Волк». Подлодки этого же проекта строились также на Заводе Ленинского космомола в Комсомольске-на-Амуре (сейчас «Амурский судостроительный завод»).