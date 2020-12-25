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В Петербурге новый абсолютный рекорд по госпитализациям: больше 1028 человек за сутки. В Смольном упорно видят стабилизацию

Петербургские стационары за минувшие сутки приняли 1028 человек. Это абсолютный рекорд за все время пандемии, самое большое число пациентов, которых увозили в больницы раньше, было 1025. Но в Смольном оперируют другими значениями и вновь видят стабилизацию. Об этом сообщил межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

«На 25 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 1028 госпитализаций взрослых. При анализе недельных суммарных показателей отмечается снижение количества госпитализаций на 0,3%, — говорится в сообщении совета на сайте Смольного. — В целом график госпитализаций демонстрирует тенденцию к стабилизации эпидемиологического процесса, что свидетельствует об эффективности противоэпидемических мероприятий, проводимых правительством города».

В то же время в совете отметили, что высокое количество активных больных, а их сейчас 73 828, свидетельствует, по мнению чиновников, «о сохранении активной циркуляции вируса в популяции и необходимости продолжать противоэпидемические действия».

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Комментарии (5)

Skazochny
Они и в суде будут бормотать что не воровали, а брали положенное
EveReady
Творится лютый мрак, но гражданам приказано веселиться.
mikkola2008
Участковые врачи тупо отказывают признавать что у тебя коронавирус. Я сам неделю болею, от врача невозможно получить направление на анализ и КТ. Если участковые врачи при первом вызове будут брать мазок на пцр. Статистика заболевших будет раз в 10 больше. И товарища градоначальника сошлют в мухосранск.
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