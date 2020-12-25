Не надругательством, а непродуманной игрой назвал 24-летний уроженец Башкирии причину затухания Вечного огня на Марсовом поле 17 декабря. Центр «Э» не потратил ни рубля бюджетных денег, чтобы вернуть его в Северную столицу для дачи объяснений.

Как сообщает 25 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, полиция установила виновников инцидента на Марсовом поле, который произошел в прошлый четверг.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Тогда, как писала «Фонтанка», около полуночи на мемориале «Борцам Революции» был затушен Вечный огонь. Полицейские подняли видео, которое показало двух молодых людей — снегом они затушили пламя, а потом убежали. Огонь на место вернули специалисты «ПетербургГаза» за полчаса. Было возбуждено дело — ни много ни мало, а по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).



Сотрудники центра «Э» петербургского главка оперативно установили и самих участников инцидента, и то, что 18 декабря мужчины разъехались в разные стороны: 24-летний уроженец республики Башкортостан Владислав — домой, его знакомый, 23-летний Александр, уроженец Калининградской области, — в Казань.

Фото: «Фонтанка.ру»

В перспективе полицейским грозили предновогодние командировки, но они пошли нестандартным путем. Они, по предварительной информации, позвонили Владиславу и разъяснили ему процессуальные перспективы, если он сам явится в ГУ МВД или если он решит повесить трубку. Молодой человек тут же взял билет в Петербург.

Он рассказал в полиции, что в тот вечер с другом они играли в снежки на Марсовом поле и затушили огонь из хулиганства.

Его друг, которого также пригласили звонком вернуться для дачи показаний, приедет в Петербург в ближайшее время.