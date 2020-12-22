Хулиганский обогрев на Вечном огне Марсова поля признали надругательством

Полиция продолжает искать двух человек, чьи действия привели к тому, что потух Вечный огонь на Марсовом поле в центре Петербурга.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 декабря, накануне в Центральном УМВД возбудили уголовное дело по статье 244, часть 1 (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Когда хулиганов поймают, им грозит либо штраф от 40 тысяч рублей, либо арест до трех месяцев.



То, что огонь на Марсовом опять потух, камеры зафиксировали за 15 минут до полуночи 16 декабря. Двое мужчин так своеобразно грелись на мемориале «Борцам революции», что закидали пламя снегом. А потом сбежали, увидев случайного прохожего.

