Вечный огонь на Марсовом поле забросали снегом. Проказников выдала мама

В службу «112» накануне в половине третьего часа дня обратилась 34-летняя женщина, рассказавшая о невесёлом итоге прогулки по Марсову полю, сообщили «Фонтанке» 23 января в ГУ МВД по Петербургу и области.



По словам горожанки, её дети, играя у мемориала, потушили Вечный огонь снегом. Заметив, что пламя потухло, они тут же ушли и поделились происшествием с матерью. Та не стала молчать.



«В 14:41 Вечный огонь был вновь зажжен. Сотрудники полиции установили личности детей и привлекли к административной ответственности их мать», — говорится в сообщении ведомства.

