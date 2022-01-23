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Вечный огонь на Марсовом поле забросали снегом. Проказников выдала мама

Жительница Петербурга получила протокол о ненадлежащем воспитании детей после того, как рассказала полиции подробности снежных шалостей на Марсовом поле. В «ПетербургГазе» о неполадках с Вечным огнём не слышали.

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В службу «112» накануне в половине третьего часа дня обратилась 34-летняя женщина, рассказавшая о невесёлом итоге прогулки по Марсову полю, сообщили «Фонтанке» 23 января в ГУ МВД по Петербургу и области.

По словам горожанки, её дети, играя у мемориала, потушили Вечный огонь снегом. Заметив, что пламя потухло, они тут же ушли и поделились происшествием с матерью. Та не стала молчать.

«В 14:41 Вечный огонь был вновь зажжен. Сотрудники полиции установили личности детей и привлекли к административной ответственности их мать», — говорится в сообщении ведомства.

Женщина получила протокол по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Первая часть в качестве санкций предусматривает штраф от 100 до 500 рублей, но могут ограничиться и предупреждением.

Мемориал обслуживает «ПетербургГаз». Именно сотрудники компании приезжают на Марсово поле разжигать пламя, когда его тушат. Перед этим газовое оборудование проверяют.

В организации «Фонтанке» уточнили, что 21 января газовщики проводили техосмотр мемориала. Выездов на Марсово поле 22-го числа не зафиксировано.

В декабре 2020 года Вечный огонь потух усилиями двух молодых людей. После оба уехали из города, но полиция уговорила обоих вернуться. Случившееся квалифицировали по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

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Комментарии (47)

Brit
Один куб газа-6 рублей. За час сгорает три куба. За сутки-432 рубля. За год 157 тысяч. За 10 лет - почти два лимона.
261844081
А прокуратуру не интересует администрация Красносельского района, которая на Мемориале войнам Великой Отечественной войны зажгла на 1 день огонь для фото и сразу погасила. Почему это не подпадает под "Случившееся квалифицировали по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)".????
Вообще у этого мемориала полный беспридел творится, дети на скейтах катаются прямо по магилам, матерятся. Говорят, что администрация разрешила, ибо нет места для скейт площадки во всём районе у администрации! Как говорят, администрация!! им разрешила.
Прокуратуру этот мемориал не волнует, куда ещё приходят ветераны????
52525252
Молодец. Имеет совесть и ответственность. А не те твари которые либо сами или их недоделки начудят и прячутся как позорники.
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