Вечный огонь на Марсовом поле забросали снегом. Проказников выдала мама

В службу «112» накануне в половине третьего часа дня обратилась 34-летняя женщина, рассказавшая о невесёлом итоге прогулки по Марсову полю, сообщили «Фонтанке» 23 января в ГУ МВД по Петербургу и области.
По словам горожанки, её дети, играя у мемориала, потушили Вечный огонь снегом. Заметив, что пламя потухло, они тут же ушли и поделились происшествием с матерью. Та не стала молчать.
«В 14:41 Вечный огонь был вновь зажжен. Сотрудники полиции установили личности детей и привлекли к административной ответственности их мать», — говорится в сообщении ведомства.
Женщина получила протокол по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Первая часть в качестве санкций предусматривает штраф от 100 до 500 рублей, но могут ограничиться и предупреждением.
Мемориал обслуживает «ПетербургГаз». Именно сотрудники компании приезжают на Марсово поле разжигать пламя, когда его тушат. Перед этим газовое оборудование проверяют.
В организации «Фонтанке» уточнили, что 21 января газовщики проводили техосмотр мемориала. Выездов на Марсово поле 22-го числа не зафиксировано.
В декабре 2020 года Вечный огонь потух усилиями двух молодых людей. После оба уехали из города, но полиция уговорила обоих вернуться. Случившееся квалифицировали по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).