В Петербурге возник дефицит автомобилей для участковых врачей. Нужно еще несколько десятков машин

Дефицит автотранспорта для медиков амбулаторного звена, в первую очередь участковых врачей, в Петербурге есть, но он небольшой, сообщил вице-губернатор Олег Эргашев в ответ на запрос депутатов Законодательного собрания Оксаны Дмитриевой и Сергея Трохманенко.
Как говорится в опубликованном 25 декабря ответе, в настоящее время в Петербурге доставку медицинских работников на квартирное посещение осуществляют 238 автомобилей, дефицит транспорта составляет 30 машин. При этом машина нужна медикам не постоянно — доля визитов врача на дом, сделанных на транспорте, составляет 67,3 процента.
Дмитриева полагает, что дефицит в 30 машин можно восполнить за счет привлечения автопарка предприятий и организаций, особенно с учетом предстоящих праздников и перевода части сотрудников на удаленный режим. В ответе Эргашева о предпринимаемых мерах ничего не говорится.
При этом не хватает и самих медиков. Как ранее писала «Фонтанка», не закрытая до пандемии потребность в участковых врачах на её пике приобрела особую остроту — недостаток в Смольном пытаются восполнить всеми средствами.