В Петербурге возник дефицит автомобилей для участковых врачей. Нужно еще несколько десятков машин

Дефицит автотранспорта для медиков амбулаторного звена, в первую очередь участковых врачей, в Петербурге есть, но он небольшой, сообщил вице-губернатор Олег Эргашев в ответ на запрос депутатов Законодательного собрания Оксаны Дмитриевой и Сергея Трохманенко.

Как говорится в опубликованном 25 декабря ответе, в настоящее время в Петербурге доставку медицинских работников на квартирное посещение осуществляют 238 автомобилей, дефицит транспорта составляет 30 машин. При этом машина нужна медикам не постоянно — доля визитов врача на дом, сделанных на транспорте, составляет 67,3 процента.