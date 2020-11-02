В Петербурге в разгар пандемии дефицит участковых врачей. Смольный ищет их повсюду
Не закрытая до пандемии потребность в участковых врачах сейчас приобрела особую остроту — недостаток пытаются восполнить всеми средствами, признала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева.
«Безусловно, еще и до нашей пандемии участковая служба поликлиник всегда нуждалась в кадровой поддержке. Укомплектованность составляла порядка 75%, — заявила чиновница 2 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург». — Безусловно, какой-то дефицит кадров имеется, но он восполняется привлечением из всех возможных источников».
По её словам, сейчас к работе привлекаются студенты старших курсов и клинические ординаторы, доктора переводятся из других подразделений. «Работаем с учетом обстановки», — резюмировала Соловьева.
Еще в мае «Фонтанка» писала, что в Петербурге ищут сотрудников для борьбы с коронавирусом сразу 12 больниц.