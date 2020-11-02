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02.11.2020 19:24
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В Петербурге в разгар пандемии дефицит участковых врачей. Смольный ищет их повсюду

Не закрытая до пандемии потребность в участковых врачах сейчас приобрела особую остроту — недостаток пытаются восполнить всеми средствами, признала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева.

«Безусловно, еще и до нашей пандемии участковая служба поликлиник всегда нуждалась в кадровой поддержке. Укомплектованность составляла порядка 75%, — заявила чиновница 2 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург». — Безусловно, какой-то дефицит кадров имеется, но он восполняется привлечением из всех возможных источников».

По её словам, сейчас к работе привлекаются студенты старших курсов и клинические ординаторы, доктора переводятся из других подразделений. «Работаем с учетом обстановки», — резюмировала Соловьева.

Еще в мае «Фонтанка» писала, что в Петербурге ищут сотрудников для борьбы с коронавирусом сразу 12 больниц.

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Комментарии (10)

Otkating
Ищут пожарные, ищет полиция... И только Александр Дмитриевич Беглов не знает кто украл деньги врачей.
USSR_forever
Пора их отменять, смысла от них всё равно нет. Лучше увеличить штат скорой, чтобы если заболел - сразу бригада приезжала. Надо - не надо, дело десятое, граждане достойны нормального обслуживания. А участковые - это профанация чистой воды. Ко мне уже приходили несколько разных, когда я жил на разных съёмных квартирах - проку с них нет, они ваши болячки гуглят в смартфоне. Это и сами граждане неплохо делают, занимаясь самолечением. Вот только оно до добра не доводит. Поэтому я считаю, что всеми больными должна занисаться СМП - уж пусть они лучше в свободное время пачками простаивают, чем как сегодня - не дождаться сутками.... Станции СМП надо открывать у каждого метро, и пожарников рядом с полицей ставить - делать вместо убогих ТЦ большое здание спец.служб, чтобы они могли оперативно выезжать во всех районах города. Протестить у нас - и если всё хорошо, то реализовать на всю страну. Хуже чем сегодня уже не будет, определённо.
Skazochny
Чего их искать? У мишустина они есть)))
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