В Петербурге в разгар пандемии дефицит участковых врачей. Смольный ищет их повсюду

USSR_forever 02 Ноя 2020 в 20:13 02 Ноя 2020 в 20:13

Пора их отменять, смысла от них всё равно нет. Лучше увеличить штат скорой, чтобы если заболел - сразу бригада приезжала. Надо - не надо, дело десятое, граждане достойны нормального обслуживания. А участковые - это профанация чистой воды. Ко мне уже приходили несколько разных, когда я жил на разных съёмных квартирах - проку с них нет, они ваши болячки гуглят в смартфоне. Это и сами граждане неплохо делают, занимаясь самолечением. Вот только оно до добра не доводит. Поэтому я считаю, что всеми больными должна занисаться СМП - уж пусть они лучше в свободное время пачками простаивают, чем как сегодня - не дождаться сутками.... Станции СМП надо открывать у каждого метро, и пожарников рядом с полицей ставить - делать вместо убогих ТЦ большое здание спец.служб, чтобы они могли оперативно выезжать во всех районах города. Протестить у нас - и если всё хорошо, то реализовать на всю страну. Хуже чем сегодня уже не будет, определённо.