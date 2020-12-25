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В Карелии испугались туристов. Въехать в регион теперь можно только с отрицательным тестом на COVID-19

В Карелии внесли очередные изменения в распоряжение о коронавирусных ограничениях. Документ 25 декабря опубликован на сайте регионального правительства. Теперь въезжать в регион можно только с отрицательным тестом на коронавирус.

«Лицам, прибывающим на территорию Республики Карелия в служебную командировку из других субъектов Российской Федерации, иметь при себе отрицательные результаты обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), полученные не более чем за 2 дня до прибытия на территорию Республики Карелия», — говорится в распоряжении.

Ранее Российский союз туриндустрии зафиксировал, что из-за введенных в Петербурге новогодних ограничений россияне начали активно бронировать поездки в Калининград и Карелию.

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Комментарии (4)

Игорь1974
Я пропахал текущую редакцию...там про тест на ковид нашел только для командировок. Про отдыхающих только на уровне не шляться и не собираться... Без особых ихменений.
По этому если Карелия постов не выставит на вокзалах и трассах, то вообще все без изменений просто продлили сроки. А если выставят, придется ругаться постах и требовать показать на основе чего ограничения. Потому что , имеет место вольная трактовка от губернатора. Пока не подписано обновлений, то это его VK ничего не значит.
Игорь1974
Это мнение конретно Парфенчикова на его странице в VK. VK это не законодательный орган.
Там же висит ссылка на официальный документ. Где нет ни слова провсех вообще граждан. Речькак шла, так и идет про командировочных:

20 года, № 1000202012180005, 1000202012180008) следующие изменения:

1) пункт 7.3 изложить в следующей редакции:

«7.3. Лицам, прибывающим на территорию Республики Карелия в служебную командировку из других субъектов Российской Федерации, иметь при себе отрицательные результаты обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), полученные не более чем за 2 дня до прибытия на территорию Республики Карелия.»;

2) абзац одиннадцатый пункта 7.51 дополнить словами «, с 26 декабря 2020 года по 8 января 2021 года, с 9 января 2021 года по 22 января 2021 года»;

3) в пункте 14.2 слова «до 31 декабря 2020 года» заменить словами «до 1 марта 2021 года».

Правда они могут распространить это все навсех граждан как вздумается.
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