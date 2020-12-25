В Карелии испугались туристов. Въехать в регион теперь можно только с отрицательным тестом на COVID-19

В Карелии внесли очередные изменения в распоряжение о коронавирусных ограничениях. Документ 25 декабря опубликован на сайте регионального правительства. Теперь въезжать в регион можно только с отрицательным тестом на коронавирус.



«Лицам, прибывающим на территорию Республики Карелия в служебную командировку из других субъектов Российской Федерации, иметь при себе отрицательные результаты обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), полученные не более чем за 2 дня до прибытия на территорию Республики Карелия», — говорится в распоряжении.

