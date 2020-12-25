Активный циклон засыпет Петербург снегом. Впереди морозные выходные

Последняя пятница 2020 года выдастся в Петербурге снежной, но теплой. В выходные начнет холодать.

По данным Гидрометцентра, 25 декабря в Северной столице снег будет идти утром, днем и ночью. Обстановка на дорогах, предупреждают синоптики, будет сложной. Температура воздуха максимум опустится до -2. Как отмечает специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, город находится на периферии активного циклона, что и обеспечит снегопад.

Последние в этом году выходные окажутся разнообразными — снег и -4 в субботу, утренний туман, снежные накаты, возможное солнце и до -12 в воскресенье.