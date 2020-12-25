FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -5
74.84р91.35р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Активный циклон засыпет Петербург снегом. Впереди морозные выходные

Последняя пятница 2020 года выдастся в Петербурге снежной, но теплой. В выходные начнет холодать.

По данным Гидрометцентра, 25 декабря в Северной столице снег будет идти утром, днем и ночью. Обстановка на дорогах, предупреждают синоптики, будет сложной. Температура воздуха максимум опустится до -2. Как отмечает специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, город находится на периферии активного циклона, что и обеспечит снегопад.

Последние в этом году выходные окажутся разнообразными — снег и -4 в субботу, утренний туман, снежные накаты, возможное солнце и до -12 в воскресенье.

Какая погода будет в новогоднюю ночь, главный синоптик Петербурга Александр Колесов пока сказать не может — вероятен как мороз, так и оттепель.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

any_5e4cfc41eb9fb
Вроде "засыпЛет" по-литературному, не?
260642011
Надо было идти работать синоптиком. За результат не отвечаешь, зарплата от результата не зависит. Палец послюнявил, в форточку высунул - определил направление ветра. Пар из рта - морозно; нету - тёпло.
Sanchapansa
Новость так новость! Главный синоптик сморозил )))) То ли морозно, то ли оттепель )))))))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний