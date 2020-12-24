Смольный выделит на развитие спорта в 2021 году 21,6 млрд рублей

В комитете по физической культуре и спорту накануне прошло заседание Коллегии по итогам работы за 2020 год и планам на следующий год. Как сообщили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова в четверг, 24 декабря, на реализацию государственной программы развития физической культуры и спорта Смольный в 2021 году выделит 21,6 млрд рублей. Это на 7 млрд больше показателя 2020 года.



Также в рамках заседания отметили, что летом 2021 года Петербург примет матчи отложенного на год чемпионата Европы по футболу и первую в истории России международную гонку по триатлону IRONMAN 70.3. В японском городе Токио пройдут летние Олимпийские игры, к участию в которых активно готовятся петербургские спортсмены.