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Смольный выделит на развитие спорта в 2021 году 21,6 млрд рублей

В комитете по физической культуре и спорту накануне прошло заседание Коллегии по итогам работы за 2020 год и планам на следующий год. Как сообщили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова в четверг, 24 декабря, на реализацию государственной программы развития физической культуры и спорта Смольный в 2021 году выделит 21,6 млрд рублей. Это на 7 млрд больше показателя 2020 года.

Также в рамках заседания отметили, что летом 2021 года Петербург примет матчи отложенного на год чемпионата Европы по футболу и первую в истории России международную гонку по триатлону IRONMAN 70.3. В японском городе Токио пройдут летние Олимпийские игры, к участию в которых активно готовятся петербургские спортсмены.

Ранее организаторы чемпионата Европы по футболу-2020 опубликовали расписание турнира, который был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Первый матч в Санкт-Петербурге пройдет 12 июня. Полное расписание смотрите здесь.

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Комментарии (2)

dimas062
"Смольный в 2021 году выделит 21,6 млрд рублей. Это на 7 млрд больше показателя 2020 года." - и много наразвивали в 2020 году осваивая эти деньги?
264732001
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
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