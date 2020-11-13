Стало известно расписание Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Организаторы чемпионата Европы по футболу-2020 опубликовали 13 ноября расписание турнира, который был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Первый матч в Санкт-Петербурге пройдет 12 июня. В этот день сборная России сыграет на «Газпром Арене» против Бельгии, начало в 21.00.
Другие матчи Евро-2020 в Петербурге:
16 июня. Финляндия — Россия (15:00);
21 июня. Финляндия — Бельгия (21:00);
2 июля. Первый четвертьфинал: победитель матча 6 — победитель матча 5 (18:00).
Еще один матч на групповом этапе сборная России сыграет 21 июня в Копенгагене против Дании (21:00). Финал Евро-2020 пройдет в Лондоне 11 июля (21:00).
Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса турнир может полностью пройти в России как в стране, которая два года назад успешно провела чемпионат мира. Однако УЕФА опровергла эту информацию.