FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
77.11р90.81р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
13.11.2020 17:24
3
Печать

Стало известно расписание Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Организаторы чемпионата Европы по футболу-2020 опубликовали 13 ноября расписание турнира, который был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Первый матч в Санкт-Петербурге пройдет 12 июня. В этот день сборная России сыграет на «Газпром Арене» против Бельгии, начало в 21.00.

Другие матчи Евро-2020 в Петербурге:

16 июня. Финляндия — Россия (15:00);

21 июня. Финляндия — Бельгия (21:00);

2 июля. Первый четвертьфинал: победитель матча 6 — победитель матча 5 (18:00).

Еще один матч на групповом этапе сборная России сыграет 21 июня в Копенгагене против Дании (21:00). Финал Евро-2020 пройдет в Лондоне 11 июля (21:00).

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса турнир может полностью пройти в России как в стране, которая два года назад успешно провела чемпионат мира. Однако УЕФА опровергла эту информацию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

p-ro100
Зачем турнир, проводимый в 2021 году, называть ЕВРО-2020?
USSR_forever
оптимисты хреновы... у нас тут 3-я волна скорее всего гулять будет по городу, а они футбик гонять собрались... "ковидники в красных трусах против ковидников в синих трусах"... а арбитрами врачи будут в белых халатах? вместо жёлтой карточки - в изоляцию на 2 недели, вместо красной карточки - в реанимацию на ИВЛ.... - это так они себе это представляют?! =)
hedgehog_
ногомячу "праздник" не помеха. и это правильно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний