В УЕФА опровергли информацию о том, что Евро-2020 может целиком пройти в России

В УЕФА прокомментировали информацию о том, что чемпионат Европы по футболу — 2020 может быть полностью проведен в России, о чем ранее сообщал Le Parisien.

«Все силы УЕФА в данный момент сосредоточены на проведении турнира со зрителями на трибунах во всех 12 городах, как и планировалось изначально», — приводит слова представителя УЕФА «СЭ» со ссылкой на Goal.com.

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Евро-2020 должен был пройти минувшим летом, но из-за пандемии был перенесен на 2021 год. На данный момент планируется его провести в 12 городах 11 стран Европы (12 ассоциаций УЕФА) с 11 июня по 11 июля. Россия должна принять четыре матча турнира: три игры группового раунда и один четвертьфинал планируется провести в Санкт-Петербурге.