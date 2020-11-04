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04.11.2020 14:37
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В УЕФА опровергли информацию о том, что Евро-2020 может целиком пройти в России

В УЕФА прокомментировали информацию о том, что чемпионат Европы по футболу — 2020 может быть полностью проведен в России, о чем ранее сообщал Le Parisien.

«Все силы УЕФА в данный момент сосредоточены на проведении турнира со зрителями на трибунах во всех 12 городах, как и планировалось изначально», — приводит слова представителя УЕФА «СЭ» со ссылкой на Goal.com.

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Евро-2020 должен был пройти минувшим летом, но из-за пандемии был перенесен на 2021 год. На данный момент планируется его провести в 12 городах 11 стран Европы (12 ассоциаций УЕФА) с 11 июня по 11 июля. Россия должна принять четыре матча турнира: три игры группового раунда и один четвертьфинал планируется провести в Санкт-Петербурге.

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Комментарии (4)

sektor7
Два раза в одну и ту же воду не войти.
Не нужно портить прекрасное впечатление от ЧМ-2018 в плане подготовки, проведения и блестящего закрытия.
Не частите
Мужской Взгляд
Ещё только этого нам не доставало. Отменить его надо и по норам сидеть, пока нормальной вакцины не будет.
TresAmigos
А жаль, мы бы поднялись
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