Детский пульмонологический санаторий «Колчаново» Министерства здравоохранения тушили в Волховском районе Ленинградской области 24 декабря. Об этом сообщает региональная администрация.
Как уточняют в пресс-службе со ссылкой на МЧС, возгорание произошло в учебном корпусе санатория, который расположен в сорока километрах от Волхова, в бывшей усадьбе помещиков Пименовых-Шараповых.
Заявка поступила в три часа дня. На место оперативно прибыли пожарные расчёты, выехала бригада скорой. Без помощи медиков обошлось - детей во время пожара в учебных помещениях не было, они находились в спальном корпусе.
«Детей всего 5 человек, их эвакуация в другой корпус не потребовалась», - добавляет администрация.
По информации спасателей, горела кровля двухэтажного учебного корпуса. Из здания эвакуировали 16 человек, информации о пострадавших не поступало. В 15:55 пожар локализовали.