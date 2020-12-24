Как уточняют в пресс-службе со ссылкой на МЧС, возгорание произошло в учебном корпусе санатория, который расположен в сорока километрах от Волхова, в бывшей усадьбе помещиков Пименовых-Шараповых.



Заявка поступила в три часа дня. На место оперативно прибыли пожарные расчёты, выехала бригада скорой. Без помощи медиков обошлось - детей во время пожара в учебных помещениях не было, они находились в спальном корпусе.

