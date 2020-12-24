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Под Петербургом загорелся детский пульмонологический санаторий. Пожар застал детей в спальном корпусе

Детский пульмонологический санаторий «Колчаново» Министерства здравоохранения тушили в Волховском районе Ленинградской области 24 декабря. Об этом сообщает региональная администрация.

Как уточняют в пресс-службе со ссылкой на МЧС, возгорание произошло в учебном корпусе санатория, который расположен в сорока километрах от Волхова, в бывшей усадьбе помещиков Пименовых-Шараповых.

Заявка поступила в три часа дня. На место оперативно прибыли пожарные расчёты, выехала бригада скорой. Без помощи медиков обошлось - детей во время пожара в учебных помещениях не было, они находились в спальном корпусе.

«Детей всего 5 человек, их эвакуация в другой корпус не потребовалась», - добавляет администрация.

По информации спасателей, горела кровля двухэтажного учебного корпуса. Из здания эвакуировали 16 человек, информации о пострадавших не поступало. В 15:55 пожар локализовали.

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Комментарии (1)

dmilit
Хорошо, что дети не пострадали.

Но очень жалко дом! Одна из немногих областных усадеб, находившихся в приличном состоянии :(
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