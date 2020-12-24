35 млрд рублей и большие планы: ВТБ поможет «Ростелекому» с Центрами хранения данных

Банк ВТБ станет совладельцем 44,8% облачного бизнеса «Ростелекома» ООО «Центр хранения данных», инвестируя в капитал компании 35 млрд рублей, сообщил госоператор 24 декабря. Деньги пойдут на развитие компании и закрытие долга. Ожидается, что сделка закроется до конца 2020 года.



Как рассказали в «Ростелекоме», привлеченные от сделки средства планируется использовать для погашения долга и финансирования инвестиционной программы «РТК-ЦОД» для развития регионально распределенной сети дата-центров. Планируется и IPO, рассказал президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: «Мы видим сформировавшийся спрос на размещение российских технологических компаний на бирже, поэтому совместно с партнерами из ВТБ планируем в среднесрочной перспективе сделать «РТК-ЦОД» публичной компанией и предоставить возможность широкому кругу инвесторов участвовать в развитии нашего быстрорастущего направления», — отметил он.

