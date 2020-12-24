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Стали известны зарплаты менеджеров мегаподрядчика «Газпрома»

Издание 47news опубликовало данные о зарплатах некоторых топ-менеджеров и специалистов АО «Газстройпром». Цифры назвала сама компания, информируя о массовых увольнениях комитет по труду и занятости населения.

О том, что, потеряв подряд на обустройство Лахта Центра, АО «Газстройпром» проводит массовые увольнения занятых ранее на объекте сотрудников, сообщалось в начале недели. Согласно обнародованным данным, «Газстройпром» направил в комитет по труду и занятости населения Петербурга письмо с указанием, кто подпадает под сокращение, назвав их среднемесячные зарплаты. Речь идет о 121 сотруднике.

Так, вознаграждение первых заместителей гендиректора компании составляет 2–2,5 млн рублей в месяц, сообщает 47news. У обычного заместителя — около 1 млн рублей. Зарплата главы дирекции гражданского строительства и специальных проектов» составляет 1 миллион 686 тысяч рублей, у директора по гражданскому строительству МФК «Лахта Центр» — в среднем 1 миллион 80 тысяч рублей.

Из всего списка увольняемых лишь 50 человек имеют зарплаты в диапазоне 100–200 тысяч рублей, у 35 ведущих специалистов и экспертов — 70–100 тысяч в месяц.

В общей сложности, как подсчитал 47news, уволив упомянутых в письме в комитет сотрудников, «Газстройпром» сэкономит примерно 250 млн рублей в месяц. Это примерно 10% от суммы, указанной в отчетности компании по итогам 2019 года в строчке «Оплата труда», — 2 577 566 000 рублей.

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Комментарии (7)

DimDimych
У ведущих специалистов и экспертов 70 -- 100тр?
Либо зарплата серая, либо это никакие не эксперты.
Alex000
Красиво, красиво.
А потом все удивляются - ой, а чо денег-то нет больше.
gencon
С одной стороны башня Газпрома, с другой - куча сел и, даже посёлков, совсем не газофицированных. Так должна выглядит современная Россия глазами жуликов
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