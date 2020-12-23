СМИ: Мегаподрядчик «Газпрома» проводит массовые сокращения — целыми департаментами

Руководство АО «Газстройпром» подготовило приказ о сокращении численности работников. В полном составе ликвидируются департаменты, занятые в гражданском строительстве.



Как стало известно 47news.ru, приказ об увольнениях подписан 16 декабря гендиректором Станиславом Аникеевым. Примечательно, что и он сам спустя несколько дней после этого ушел из компании.



Согласно имеющимся в распоряжении журналистов документам, под сокращение попали должности директора гражданского строительства МФК «Лахта центр», директора дирекции гражданского строительства и специальных проектов, а также в полном составе департаменты гражданского строительства, управления строительством, строительного сопровождения и проектный офис.

