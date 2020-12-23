СМИ: Мегаподрядчик «Газпрома» проводит массовые сокращения — целыми департаментами

Руководство АО «Газстройпром» подготовило приказ о сокращении численности работников. В полном составе ликвидируются департаменты, занятые в гражданском строительстве.
Как стало известно 47news.ru, приказ об увольнениях подписан 16 декабря гендиректором Станиславом Аникеевым. Примечательно, что и он сам спустя несколько дней после этого ушел из компании.
Согласно имеющимся в распоряжении журналистов документам, под сокращение попали должности директора гражданского строительства МФК «Лахта центр», директора дирекции гражданского строительства и специальных проектов, а также в полном составе департаменты гражданского строительства, управления строительством, строительного сопровождения и проектный офис.
«Газстройпром» зарегистрирован в Петербурге в 2018 году и развивался на базе крупнейших подрядчиков «Газпрома», ранее подконтрольных Газпромбанку и предпринимателям Аркадию Ротенбергу и Геннадию Тимченко, а также их партнерам. «ГСП» должен — по плану — аккумулировать большую часть заказов в рамках инвестпрограммы монополии. Многие топ-менеджеры из компаний-подрядчиков уже перешли на работу в «Газстройпром». Так, сам Станислав Аникеев до прихода в кресло гендиректора возглавлял ООО «Стройгазконсалтинг» — бывший актив миллиардера Зияда Манасира, перешедший под контроль Газпромбанка.
Согласно последним данным, объем заказов «Газпрома», который запланирован к передаче «Газстройпрому», — 1,4 трлн рублей. Из этой суммы уже можно вычитать деньги, отведенные на ремонт Лахта Центра: на днях «Газстройпром» этот подряд потерял.