«Подарок России и Китаю». Трамп наложил вето на одобренный Конгрессом 740-миллиардный оборонный бюджет

Президент США Дональд Трамп, как и обещал, наложил вето на одобренный ранее конгрессом оборонный бюджет, сообщил Белый дом.
«Я возвращаю резолюцию… К сожалению, она не включает критически важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности, включает статьи, которые не обеспечивают уважение наших ветеранов и нашей военной истории, противоречит усилиям моей администрации в том, чтобы интересы Америки были первостепенными в вопросах нашей национальной безопасности и зарубежной политики», — цитирует заявление Трампа РИА Новости.
Президент назвал одобренный ранее конгрессом 740-миллиардный бюджет «подарком» России и Китаю.
Законопроект предусматривает, в частности, расширение санкций против российских трубопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.