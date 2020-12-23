«Ничем не лучше ситуация». Путин сравнил «Красный Бор» с «экологическим Чернобылем» в Иркутской области

Президент России Владимир Путин призвал не забывать про ликвидацию накопленного вреда окружающей среде на полигоне «Красный Бор». Ситуацию на нем он сравнил с Усольем-Сибирским в Иркутской области, сообщает ТАСС 23 декабря.
«Про «Красный Бор» не забывайте, потому что там ничем не лучше ситуация, чем в Усолье-Сибирском», — обратился президент к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Происходящее в Усолье-Сибирском ранее, напомним, глава Росприроднадзора назвала «экологическим Чернобылем».
Абрамченко отметила, что Росатом ведет в «Красном Бору» мероприятия по графику. «Никаких отступлений нет», — цитирует ТАСС.
Отметим, «Красный Бор» и Усолье-Сибирское побратимы не только заявлением Путина. Как ранее подробно рассказывала «Фонтанка», именно дирекции «Красного Бора» после совещания с президентом странным образом доверили ликвидацию накопленного вреда окружающей среде на загрязненных иркутских объектах — в ноябре дирекция заключила миллиардные контракты со структурой Росатома на проектирование и первоочередные работы.