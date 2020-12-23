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Голикова: Несмотря на пандемию, 11 регионов РФ демонстрируют естественный прирост населения

Россия стремится достичь устойчивого роста населения к 2030 году, но пока лишь 1/8 часть регионов может похвастаться естественным приростом. Такие данные представила 23 декабря вице-премьер Татьяна Голикова.

«Первая национальная цель — это сохранение населения, здоровья и благополучия людей. К 2030 году должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения», — заявила Голикова в ходе своего доклада на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Сославшись на данные Росстата от 20 декабря, она отметила, что «даже сейчас, в таких непростых условиях, которые связаны с ковидом, 11 регионов РФ демонстрируют естественный прирост населения».

Особое внимание при реализации таких целей, как здоровье, благополучие, возможность самореализации граждан, в ближайшие годы будет уделено мерам поддержки семей с детьми, добавила вице-премьер.

Напомним, за первые 10 месяцев в Петербурге умерло почти на 8 тысяч человек больше, чем годом ранее. А высокую смертность от коронавируса Смольный объяснил статистической игрой в других регионах.

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Комментарии (2)

261238531
Каждый январь из-за причин, связанных с обильным употреблением алкоголя, умирает на 18000 россиян больше, чем в среднем в любом другом месяце.
Статистика неизменна на протяжении 14-16 лет.

И эта мадам Арбидол, развешивает лапшу как они борются о здоровье.
Если можно вот так взять под предлогом о защите здоровья - лишить людей их конституционных прав, то почему нельзя запретить пальмовое масло, ввести квоты на сахар, поднять цены на алкоголь до европейских и т.д и т.п.
И запретить бухать "звёздам" с экранов на новый год.
rumet
танюха-арбидол скромно умолчала, какие дотационные регионы демонстрируют... всё те же, где у едра 99% на выборах при 99% явки)
Дотации отбиваются такой вот статистикой. Молодца!
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