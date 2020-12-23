Голикова: Несмотря на пандемию, 11 регионов РФ демонстрируют естественный прирост населения

Россия стремится достичь устойчивого роста населения к 2030 году, но пока лишь 1/8 часть регионов может похвастаться естественным приростом. Такие данные представила 23 декабря вице-премьер Татьяна Голикова.

«Первая национальная цель — это сохранение населения, здоровья и благополучия людей. К 2030 году должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения», — заявила Голикова в ходе своего доклада на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Сославшись на данные Росстата от 20 декабря, она отметила, что «даже сейчас, в таких непростых условиях, которые связаны с ковидом, 11 регионов РФ демонстрируют естественный прирост населения».

