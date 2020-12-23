Голикова: Несмотря на пандемию, 11 регионов РФ демонстрируют естественный прирост населения

Россия стремится достичь устойчивого роста населения к 2030 году, но пока лишь 1/8 часть регионов может похвастаться естественным приростом. Такие данные представила 23 декабря вице-премьер Татьяна Голикова.
«Первая национальная цель — это сохранение населения, здоровья и благополучия людей. К 2030 году должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения», — заявила Голикова в ходе своего доклада на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Сославшись на данные Росстата от 20 декабря, она отметила, что «даже сейчас, в таких непростых условиях, которые связаны с ковидом, 11 регионов РФ демонстрируют естественный прирост населения».
Особое внимание при реализации таких целей, как здоровье, благополучие, возможность самореализации граждан, в ближайшие годы будет уделено мерам поддержки семей с детьми, добавила вице-премьер.
Напомним, за первые 10 месяцев в Петербурге умерло почти на 8 тысяч человек больше, чем годом ранее. А высокую смертность от коронавируса Смольный объяснил статистической игрой в других регионах.