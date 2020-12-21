За первые 10 месяцев в Петербурге умерло почти на 8 тысяч человек больше, чем годом ранее. Количество пневмоний за октябрь выросло почти в восемь раз

В январе — октябре в Петербурге умерло 57641 человек, что на 7988 человек больше, чем за тот же период 2019 года. Такие данные в докладе о социально-экономическом положении Петербурга и Ленобласти приводит Петростат 21 декабря.
Судя по данным регионального управления Росстата, в октябре в городе умерло 6555 человек. Это на 1396 человек больше, чем в октябре прошлого года, когда, по данным городского комитета по делам ЗАГС, скончались 5159 человек.
Для сравнения: в январе — сентябре 2020 года умерло 51 086 петербуржцев, что на 6591 больше, чем за аналогичный период 2019 года, а в январе — августе прирост смертности к этому же периоду прошлого года составил 5478 человек.
За октябрь в Петербурге Петростат фиксирует 9961 случаев пневмонии, в том числе внебольничной. Это в 7,8 раза больше, чем в аналогичном месяце 2019 года и на 5291 случай больше, чем в сентябре 2020 года.
При этом в октябре зафиксировано 145 тыс. случаев заболевания ОРЗ (имеются в виду острые инфекции верхних дыхательных путей), что на 13,1% меньше, чем в прошлом месяце, и на 25% меньше, чем годом ранее. В сентябре 2020 года картина отличалась: за месяц было зафиксировано 166,9 тыс. случаев ОРЗ, что на 21,5% больше, чем в аналогичном месяце 2019 года, и в 2,6 раза больше августа 2020 года.
На основании официальной статистики по заболеваемости коронавирусом в Петербурге комитет по здравоохранению и Роспотребнадзор объявили о выходе на плато. Однако по альтернативным данным Смольного ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом растет: в начале декабря город пробил 4-тысячную и даже 5-тысячную отметку. Как сообщили «Фонтанке» данные могут отличаться «ввиду различий в методологии сбора информации».