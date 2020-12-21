За первые 10 месяцев в Петербурге умерло почти на 8 тысяч человек больше, чем годом ранее. Количество пневмоний за октябрь выросло почти в восемь раз

В январе — октябре в Петербурге умерло 57641 человек, что на 7988 человек больше, чем за тот же период 2019 года. Такие данные в докладе о социально-экономическом положении Петербурга и Ленобласти приводит Петростат 21 декабря.



Судя по данным регионального управления Росстата, в октябре в городе умерло 6555 человек. Это на 1396 человек больше, чем в октябре прошлого года, когда, по данным городского комитета по делам ЗАГС, скончались 5159 человек.

Для сравнения: в январе — сентябре 2020 года умерло 51 086 петербуржцев, что на 6591 больше, чем за аналогичный период 2019 года, а в январе — августе прирост смертности к этому же периоду прошлого года составил 5478 человек.