FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: +1
75.35р92.07р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
10
Печать

Депутаты запретили демонтировать советские и дореволюционные вывески в Петербурге

В Петербурге легализовали дореволюционные и ленинградские вывески. Организации, которые их эксплуатируют, нельзя будет оштрафовать, а сами конструкции — демонтировать. Соответствующий законопроект 23 декабря Заксобрание Петербурга приняло в третьем чтении. Документ предстоит подписать губернатору города.

Инициативу предложил глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок. Защиту от демонтажа получили информационные вывески, которые были установлены до 10 октября 1996 года. Для этого изменения внесли в закон об административных правонарушениях в Петербурге.

В свою очередь, исполнительная власть города получила полномочия по созданию реестра таких вывесок и инвентаризации конструкций.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

rumet
это чудище с чудовищной хамилией - брызжет своими инициативами, аки атакуемый скунс... Когда же мы перестанем слышать про этого Милонова-2.0?!
Pilat
Да неужели!
А еще бы не плохо дать СК поручение, установить не был ли материально заинтересован герой нашего времени, подавший сотни заяв на демонтаж таких вывесок.
Страна должна знать своих героев в лицо.
USSR_forever
ах деМОНТировать... а я уж прочёл, что демонстрировать... глаголы-то похожие, а смысл разный...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний