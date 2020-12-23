Депутаты запретили демонтировать советские и дореволюционные вывески в Петербурге

В Петербурге легализовали дореволюционные и ленинградские вывески. Организации, которые их эксплуатируют, нельзя будет оштрафовать, а сами конструкции — демонтировать. Соответствующий законопроект 23 декабря Заксобрание Петербурга приняло в третьем чтении. Документ предстоит подписать губернатору города.



Инициативу предложил глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок. Защиту от демонтажа получили информационные вывески, которые были установлены до 10 октября 1996 года. Для этого изменения внесли в закон об административных правонарушениях в Петербурге.

