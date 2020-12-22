Число госпитализаций в Петербурге растет, но в Смольном ждут стабилизации ситуации с коронавирусом уже на этой неделе

«На 52-й неделе (21–27 декабря. — Прим. ред.) не исключена стабилизация эпидемиологического процесса при условии строгого соблюдения ограничительных противоэпидемических мер, введенных правительством Санкт-Петербурга», — говорится в отчете от 22 декабря.

Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19 во главе с губернатором Александром Бегловым опубликовал позитивный прогноз — ситуация с коронавирусом в Петербурге может стабилизироваться уже на этой неделе.

Там же отмечается, что при этом в Петербурге продолжается рост числа госпитализаций. За прошедшие 7 дней в больницы увезли 6159 человек. Прирост по сравнению с предыдущей неделей составил 6%.

«Рост госпитализаций обусловлен продолжением распространения новой коронавирусной инфекции, но темп ее распространения несколько замедлился, что видно по снижению количества новых зарегистрированных случаев COVID-19 — на 4% по сравнению с предыдущей неделей», — отметили в совете.

Альтернативная статистика с сайта Смольного вновь показала больше 4000 заболевших коронавирусом за сутки. А на прошлой неделе в стационарах по отчетам оставались свободными 27 коек для взрослых.