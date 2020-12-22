Альтернативная статистика с сайта Смольного вновь показала больше 4000 заболевших коронавирусом за сутки

Как следует из опубликованного на сайте Смольного документа, количество зарегистрированных больных в федеральном регистре с подтвержденным лабораторным методом коронавирусом 22 декабря составляет 4178 человек. В то время как в официальной статистике значатся 3760 .

Число заболевших коронавирусом за сутки в Петербурге вновь перевалило за четыре тысячи, сообщил 22 декабря межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

Также в отчете фигурируют 1596 выздоровевших и 82 умерших на 22 декабря. Активных больных под наблюдением в стационарах и амбулаторно — 71 890.

Как писала «Фонтанка», с помощью других отчетов совета можно увидеть альтернативную статистику в динамике: 9 декабря в Петербурге количество зарегистрированных больных в федеральном регистре составляло 4402 человека, 10 декабря были рекордные 5144 заболевших за сутки, 11 декабря — 4592, 12-го числа — 4247, 15-го — 4459, 16-го — 4106, 17-го — 4731, 18-го — 4636, 19-го — 4025. В то же время официальная статистика в эти даты колебалась незначительно — между отметками 3754 и 3779 новых случаев за сутки.



Расхождения двух статистик в отчетах объясняются так: «В справке использованы оперативные данные Комитета по Здравоохранению и Федерального регистра лиц больных COVID-19 и могут отличаться от данных РПН и ИЦК ввиду различий в методологии сбора информации» (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

